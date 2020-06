Alessandro Nucara eletto presidente dell’Ente bilaterale turismo

Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, è stato eletto presidente dell’Ente bilaterale nazionale del turismo, l’organismo paritetico costituito dalle organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese e dei lavoratori del settore (Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs), in rappresentanza di oltre 200mila imprese e un milione e quattrocentomila lavoratori dipendenti.

Alla vicepresidenza dell’Ebnt è stato eletto Stefano Franzoni, segretario nazionale di Uiltucs. Faranno parte del Consiglio anche Gianni Battaiola (Federalberghi), Michele Carpinetti (Filcams), Aldo Cursano (Fipe), Cecilia De Pantz (Filcams), Fabrizio Ferrari (Fisascat), Giorgio Godeas (Faita), Gabriele Fiorino (Uiltucs), Ivana Ielinic (Fiavet), Riccardo Orlandi (Fipe), Elena Maria Vanelli (Fisascat).

L’assemblea dell’Ebnt ha provveduto all’aggiornamento del bilancio preventivo, attivando un fondo straordinario per il cofinanziamento delle iniziative realizzate dagli enti bilaterali territoriali in materia di sostegno al reddito e di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro per far fronte all’emergenza Covid-19.