Alejandro Reynal è il nuovo ceo di Four Seasons

Four Seasons Hotels and Resorts ha annunciato la nomina di Alejandro Reynal a presidente e amministratore delegato. In carica dal 17 ottobre, Reynal prende il posto di John Davison, per vent’anni alla guida della catena alberghiera di proprietà di Bill Gates e oggi in pensione ma ancora parte del consiglio di amministrazione.

Con un’esperienza più che ventennale nel mondo del turismo, dell’ospitalità, dei servizi alle imprese e delle telecomunicazioni, Reynal ha ricoperto come ultimo incarico quello di presidente e amministratore delegato di Apple Leisure Group. Dal 2011 al 2019 Reynal è stato ceo di Atento. In precedenza ha ricoperto posizioni di gestione strategica in Telefonica e Coca-Cola.

«Alejandro è un ceo molto rispettato e di grande esperienza che guiderà Four Seasons al meglio nella prossima fase del suo percorso di crescita come uno dei brand di lusso più importanti al mondo – ha dichiarato Michael Larson, chief investment officer di Cascade Investment – Nel corso della sua carriera, Alejandro ha guidato diversi team internazionali verso l’innovazione, li ha spronati a sfruttare la potenza dei dati e a fornire performance finanziarie di alto livello. Siamo profondamente grati a John e a tutto ciò che ha fatto per rendere Four Seasons ancora più vincente e siamo in attesa dei suoi primi contributi come membro del consiglio di amministrazione».

«È un onore entrare a far parte di Four Seasons – ha commentato Reynal – Non vedo l’ora di lavorare con il consiglio di amministrazione, il mio team e gli oltre 50mila dipendenti in tutto il mondo, la cui dedizione all’eccellenza è il cuore di Four Seasons, e di continuare a guidare il suo percorso di successo».