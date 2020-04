Alberghi nel post Covid: istruzioni per riaprire da Sonders Hotels

Ripartire ai tempi del coronavirus è sempre di più un’incognita e anche nel settore alberghiero i dubbi e le domande si rincorrono. Per riaprire le strutture in sicurezza e soprattutto rispettando le ultime norme vigenti, Sonders Hotels ha lanciato Ospitalità Sicura, un protocollo di Best Practice per la sanificazione degli alberghi.

Un piccolo vademecum illustrato con indicati pochi ma utili accorgimenti che gli alberghi possono da subito attuare.

Nello specifico, ci sono le azioni da intraprendere per riaprire le strutture che vanno dalla sanificazione della camera alla collocazione nelle aree comuni di dispenser di mascherine e gel disinfettante per le mani.

CAMERA D’ALBERGO. Attenzionare durante la pulizia tutte le superfici della camera e del bagno, compresi il telecomando e la manopola di areazione attraverso l’utilizzo di prodotti specifici come l’ipoclorito di sodio 0,1% e, per le superfici più delicate, l’etanolo, al 70% o il perossido di idrogeno.

Inoltre, bisognerà eliminare gli elementi decorativi superflui o provvedere al lavaggio degli stessi a 90° a ogni partenza.

AREE COMUNI. Le aree comuni, come hall, reception, sala ristorante, Spa, piscine e sala fitness, dovranno seguire precise regole di sanificazione. In particolare:

i sistemi di condizionamento dovranno essere costantemente sanificati;

sarà distribuito un kit costituito da mascherina, guanti e soluzione disinfettante per le mani;

sarà posizionato un dispenser di gel igienizzante mani e un Kleenex con cui evitare il contatto diretto con pulsantiere, maniglie, microfoni e cancelleria;

gli accessi saranno contingentati e sarà costantemente monitorata la temperatura corporea;

sarà presente personale in ausilio, formato sulle buone pratiche di contenimento del rischio da diffusione di coronavirus.

LOCALI ACCESSORI. I locali accessori (corridoi, cucina, office e guardaroba, lavanderia e parcheggio) frequentati da personale sempre opportunamente protetto e disinfettato dovranno essere sanificati più volte al giorno. Inoltre, poiché la diffusione del virus passa anche attraverso le calzature, bisogna indossarne un paio facilmente lavabili, anche sulla suola. E ne è consigliato il cambio prima dell’accesso nella struttura oppure la sanificazione con l’alcol etilico.

INTERAZIONE CON GLI OSPITI. L’interazione con gli ospiti della struttura avverrà rispettando le distanze di sicurezza e sempre indossando mascherina e guanti. E bisogna sempre cercare di garantire un ingresso cadenzato degli ospiti nei locali comuni.

PRODOTTI E ATTREZZATURE DA UTILIZZARE. Alla riapertura della struttura bisognerà prevedere la nebulizzazione nei locali interni e l’irrorazione in quelli esterni di idonei prodotti per la sanificazione. E bisognerà sempre abbinare ai normali prodotti detergenti quelli specifici per la buona riuscita della sanificazione.

«La tutela della salute di coloro che vi soggiornano e lavorano imporrà agli alberghi di ripensare i modelli per la pulizia, valutando le aziende secondo logiche più accorte della mera valutazione del costo», afferma Elvira Agate, coo Sonders Hotels.

Le strutture che decideranno di aderire al protocollo, saranno accompagnate annualmente da consulenti esperti al fine di mantenere alti gli standard da questo previsti. Inoltre, annualmente Sonders Hotels effettuerà dei sopralluoghi per verificare la corretta applicazione delle Best Practice, anche mediante l’uso di tamponi, al fine di rilasciare una certificazione che l’hotel potrà spendere anche a livello commerciale.