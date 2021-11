Alberghi diffusi in ripresa nella stagione 2021













Migliorato l’andamento della stagione 2021 rispetto al 2020 per gli alberghi diffusi in Italia: è quanto emerge da un sondaggio condotto dall’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi, nel quale risulta che al quesito relativo al giudizio sulla stagione 2021 un buon 50% degli operatori intervistati ha risposto “positiva” e un 28% ha scelto la definizione “molto positiva”, a fianco di un 24% che l’ha definita “discreta”. Nessuno ha optato per la definizione di un anno negativo.

Rispetto all’estate 2020 i flussi risultano in “forte aumento” per il 24% delle strutture, “contenuto” per il 52%, mentre una “stabilità” dei flussi è riscontrata dal restante 24% degli alberghi diffusi. Nessuna struttura ha segnalato dati in diminuzione. Gli aumenti sono alti, in alcuni casi superiori al 50%, e si riscontra un aumento medio delle presenze del 20% rispetto al 2020.

Significativo anche il confronto con i dati del 2019, considerata la totale anomalia dei flussi turistici del 2020 condizionati in modo unico e cruciale dalla pandemia e dai provvedimenti relativi. Ebbene, rapportando i dati della stagione estiva 2021 a quelli del 2019, si nota comunque un’espansione della domanda e si può esprimere ancora una volta una valutazione positiva sull’andamento dei flussi. Quasi la metà degli alberghi diffusi nel 2021 registra aumenti delle presenze anche rispetto al 2019. Più precisamente l’aumento è ritenuto “notevole” dal 12% degli intervistati e “contenuto” dal 36%. Il 24% non ritiene che ci siano state variazioni significative, mentre è pari al 28% la quota di quanti riscontrano un calo rispetto a due anni fa.

Un clima, dunque, di cauto ottimismo alimentato anche dalla stimolante progettualità orientata all’immediato futuro: l’Associazione Nazionale Alberghi Diffusi ha rilevato l’avvio di 74 nuove progettualità di ospitalità diffusa nel territorio italiano, ai quali si aggiungono altre strutture in fase di realizzazione nei Paesi vicini: Svizzera (2), Croazia (1), Corsica (1) e Albania (2).