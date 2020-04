Albatravel spinge sulla formazione online con #Home_Discovery

In un periodo di forzata inattività delle agenzie di viaggi Albatravel lancia il suo progetto formativo online per la distribuzione. L’operatore ha creato – in collaborazione con Proneben società specializzata nella organizzazione di training online – un progetto di formazione per far scoprire, comodamente da casa, alcune fra le più belle mete del mondo.

#Home_Discovery, così si chiama il programma, coinvolge i maggiori esperti di 14 destinazioni nel mondo che si alternandosi in un calendario di 7 webinar totalmente gratuiti dedicati alle agenzie.

«Abbiamo utilizzato i canali preferenziali che abbiamo consolidato con molti enti del turismo per coinvolgere proprio loro nella formazione sulle destinazioni che rappresentano, con la loro conoscenza del mercato italiano e, quindi, mirate a far fruttare al meglio questa conoscenza da parte degli agenti di viaggio nel momento in cui il mercato ripartirà», ha affermato Luca Riminucci, direttore vendite di Albatravel.

Il progetto, che nasce nell’ambito dell’iniziativa Albadestinations, prevede durante il mese di aprile due appuntamenti settimanali con due destinazioni ciascuno. Si comincerà con Malta e Le Bahamas il 7 aprile e Dubai con Malesia il 9 aprile, per proseguire poi con la Slovenia, Abu Dhabi, Israele, le Fiandre, Antigua, Turks & Caicos, Corea, Filippine, Francia e infine Usa.

Conclude Riminucci:«Dobbiamo ringraziare gli enti del turismo delle destinazioni coinvolte che hanno accettato con tanto entusiasmo di essere parte attiva di questo progetto per far viaggiare anche se solo virtualmente gli agenti di viaggi alla conoscenza delle mete da loro curate, in attesa di poterlo fare presto realmente».