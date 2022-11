Albatravel sigla una partnership con Turismo Irlandese

Nuova partnership per il Gruppo Albatravel, che si allea a Turismo Irlandese, l’organizzazione che dal 1998 rappresenta gli interessi dell’industria del turismo nell’isola d’Irlanda, per garantire ai clienti delle agenzie di viaggi un’offerta completa in una delle mete preferite dal mercato italiano.

Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia, commenta: «L’Irlanda è una meta di viaggio da vivere dodici mesi l’anno, e i nuovi collegamenti aerei di Genova-Dublino e Roma-Cork permetteranno ai visitatori di vivere nuove destinazioni ed esperienze. Siamo molto lieti di presentare, in collaborazione con Albatravel, la destinazione Irlanda e le città di Cork e Dublino d’inverno direttamente alle agenzie, in occasione di due eventi nelle città di Genova e Roma».

La partnership verrà, infatti, festeggiata con due eventi a tema che si terranno a Genova l’8 novembre all’Irish Pub e a Roma il 17 novembre presso il Trinity College, dove si parlerà di Irlanda con le agenzie, presentando le destinazioni più importanti, le attività e i tour e tutti i servizi attivi per scoprila al meglio.

Così Luca Riminucci, direttore vendite di Albatravel – Whl: «Siamo orgogliosi che Turismo Irlandese abbia scelto noi come partner, a riprova della forza distributiva che oggi l’azienda possiede e alla fiducia che ogni giorno le agenzie ci riservano. L’Irlanda è ormai una meta sempre più di tendenza, con grandi potenzialità ancora da scoprire, adatta ai giovani come alle famiglie e con servizi di alto livello ricettivo, buon cibo e divertimento. Noi potremo rispondere a qualsiasi esigenza grazie a un’ampia offerta di hotel disponibili nella nostra nuova piattaforma. Ma non solo, saremo in grado di presidiare il mercato grazie anche all’offerta di tour, short break e servizi ancillari per proposte su misura».