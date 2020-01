Albatravel lancia i mini-siti Albadestinations

Albatravel inizia l’anno con il lancio di Albadestinations, il primo dei tanti progetti previsti per il 2020. Si tratta di una serie di mini-siti inglobati nel portale albatravel.com e dedicati ciascuno a una destinazione nel mondo, studiati e disegnati appositamente per le agenzie di viaggi, con contenuti specializzati per conoscere e vendere la meta al meglio.

Aldo Fabris, presidente Albatravel, commenta così: «Come è ormai risaputo siamo in una fase di innovazione e puntiamo a evolverci in un vero e proprio tour operator digitale, rimanendo no frills, ma con prodotti di qualità. Per questo abbiamo voluto dare un valore aggiunto all’offerta utilizzando tutta la competenza e preparazione dei nostri specialisti per creare dei contenuti ad hoc sulle mete di cui vantiamo una profonda preparazione e contatto con i fornitori più affidabili».

«Dopo aver fornito per anni i migliori hotel e i servizi più convenienti, puntiamo a un servizio completo, con un mini-sito dedicato unicamente ad una singola destinazione che proponga prodotti esclusivi Albatravel, esperienze imperdibili, storie e suggestioni e tutte le informazioni pratiche per aiutare le agenzie a vendere le mete più belle», aggiunge Fabris.

Antonio Spezzamonte, product manager Whl, parla dei dettagli del progetto: «Abbiamo deciso di partire con il mini-sito dedicato all’Uzbekistan, una destinazione ancora non molto conosciuta dalle agenzie, ma proprio per questo perfetta per mettere in campo tutta la nostra competenza. Sull’Uzbekistan proponiamo un prodotto esclusivo Albatravel, con voli diretti da Roma e Milano, e guide locali specialistiche e selezionate. In merito alle condizioni, nessuna penale per cancellazioni fino a 75 giorni prima, nessun adeguamento valuta, nessuna quota d’iscrizione, una commissione del 12% su tutta la quota, volo e assicurazione medica inclusi. E per promuovere il lancio, un’offerta early booking con sconto di 50 euro per prenotazioni effettuate fino al 7 febbraio 2020».

A breve, infine, Albatravel rilascerà anche i mini-siti su Stati Uniti ma soprattutto Emirati Arabi, con speciali e prodotti creati appositamente per Expo di Dubai 2020».