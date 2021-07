Albastar riprende i voli per i pellegrinaggi a Lourdes













Riprende ufficialmente, da lunedì 19 luglio e fino a tutto ottobre 2021, la stagione di pellegrinaggi verso Lourdes per la compagnia aerea Albastar e l’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalti a Lourdes e Santuari Internazionali).

Le attività di volo prevedono la programmazione di oltre trenta collegamenti diretti no stop in partenza dagli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Napoli, Roma Fiumicino, Torino, Trieste, Venezia, Verona. I voli saranno operati con una flotta di Boeing 737-800NG configurati a 189 posti in classe unica, che rispettano i severi e stringenti standard di sicurezza richiesti da Easa.

Per garantire una adeguata assistenza a bordo per le persone diversamente abili, infatti, il personale di cabina di Albastar effettua periodicamente corsi di formazione in un centro specializzato nella cura e nella gestione di persone con mobilità ridotta a Toledo.