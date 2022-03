Albastar, raffica di rotte in estate da Milano-Bergamo













Ricca programmazione estiva per Albastar che per la stagione di picco ha annunciato l’avvìo di 15 collegamenti settimanali e bisettimanali in partenza dall’Aeroporto di Milano Bergamo, verso le isole italiane (Lampedusa, Sardegna e Sicilia) e il sud Italia (Calabria e Puglia), il ritorno dello storico collegamento del vettore verso Lourdes e una programmazione verso ben cinque destinazioni internazionali: Zante (Grecia) Isola del Sal (Capo Verde), Marsa Alam e Sharm-el-Sheikh (Egitto – Mar Rosso) e Porto Santo, nell’arcipelago di Madeira.

Nel dettaglio gli operativi prevedono i voli su Alghero, ogni sabato fino al 24 settembre, su Brindisi ogni domenica (fino al 25 settembre), su Cagliari ogni sabato fino al 24.09, su Crotone, ogni sabato fino al 24 settembre; ogni domenica su Catania fino al 25.09, su Fuerteventura, ogni venerdì, fino al 28 ottobre, su Lamezia terme ogni sabato fino al 25 settembre; su Lampedusa ogni sabato e domenica, su Lourdes ogni lunedì, mercoledì e venerd’ì fino al 3 ottobre, sull’Isola del Sal ogni venerdì fino al 28 ottobre, su Olbia ogni sabato fino al 24 settembre; su Mars Alam ogni domenica fino al 6 novembre; su Sharm-el-Sheikh ogni domenica fino al 6 novembre, su Zante ogni giovedì fino al 1 settembre e su Porto Santo, ogni lunedì sino al 31 ottobre.

«Finalmente – ha dichiarato Giancarlo Celani direttore commerciale & deputy ceo di Albastar – possiamo riprendere un’ampia programmazione in partenza da Bergamo dopo due difficili anni caratterizzati dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria. L’aeroporto di Milano Bergamo è per Albastar strategico e nei nostri programmi commerciali crescerà ulteriormente la nostra presenza, sia in termini di frequenze settimanali che di diversificazione del network, che prevede sia voli di linea che charter, sia leisure che business, fino alla riprogrammazione dello storico collegamento religioso verso la città di Lourdes. Inoltre, è lo scalo da dove programmiamo la maggior parte dei collegamento on demand per le associazioni sportive che si avvalgono dei nostri servizi e apprezzano la qualità della struttura e dello staff, che assicurano loro riservatezza e un’ottima esperienza pre e post flight».

Legittimamente soddisfatto Giacomo Cattaneo, direttore commerciale di Sacbo: «Siamo orgogliosi della scelta compiuta da Albastar di rafforzare la propria presenza sull’aeroporto di Milano Bergamo, sviluppando una programmazione estiva che riflette il ritorno a una offerta di voli allineata al periodo pre-pandemia. Le quindici rotte e il volume delle frequenze predisposto per consentire di raggiungere destinazioni sia tipicamente estive sia con potenziale tutto l’anno (come Cabo Verde ed Egitto), segna una ripresa importante del traffico leisure, che contribuisce a rendere sempre più attrattivo il nostro aeroporto e i servizi offerti ai passeggeri. Nondimeno, accogliamo con soddisfazione la reintroduzione nel network di una metà di pellegrinaggio come Lourdes, tradizionalmente servita da Albastar».