Albastar, nuove rotte da Cuneo per Trapani e Catania

Sono targate Albastar le novità estive dello scalo di Cuneo. Le rotte, operate con una flotta di B737-800, collegheranno Cuneo a Trapani ogni venerdì dal 10 luglio al 25 settembre e ogni lunedì dal 27 luglio al 7 settembre; da Cuneo a Catania, invece, i voli saranno operati dal 2 agosto al 13 settembre.

«La partnership con l’aeroporto di Cuneo nasce in un periodo dove le sinergie tra tutti i player del turismo, vettori aerei, aeroporti, operatori turistici e agenzie di viaggi hanno una valenza maggiore per creare un turismo di qualità, che offra all’utenza un prodotto attento alle nuove esigenze, in linea con il contesto in cui stiamo operando in questi mesi di ripartenza. Abbiamo adottato, in coordinamento costante con le autorità sanitarie, una serie di norme preventive utili per salvaguardare il benessere dei nostri clienti, per permettere loro di tornare a volare in tutta tranquillità», ha detto Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy ceo del vettore.

Per quanto riguarda il resto della programmazione dello scalo, il primo volo della ripresa avverrà il 4 luglio con la rotta su Cagliari di Ryanair, a cui si aggiungeranno gli altri collegamenti per Trapani, Casablanca e Bari.