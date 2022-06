Albastar, decolla il primo volo da Perugia a Lamezia













Inaugurato all’Aeroporto di Perugia inaugura il nuovo collegamento diretto per Lamezia Terme di Albastar, programmato ogni martedì e giovedì, per tutta la stagione estiva. I voli sono operati da aeromobili Boeing B737-800NG, configurati a 189 posti in classe unica.

Per festeggiare questo nuovo collegamento, Albastar e Sase hanno lanciato una doppia offerta che prevede una tariffa promozionale, tasse e bagaglio a mano inclusi e, per le prenotazioni effettuate entro il 30 giugno 2022, il parcheggio in aeroporto gratuito (fino a una sosta massima di sette giorni).

Albastar è già attiva da Perugia con due voli settimanali, in continuità territoriale, diretti a Trapani e programmati ogni martedì e giovedì.

I voli sono acquistabili sul sito e presso le agenzie di viaggio tradizionali e online. «Siamo estremamente felici di dare il benvenuto al volo Albastar che inaugura i nuovi collegamenti tra Umbria e Calabria – ha dichiarato Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto internazionale dell’Umbria – Ci auguriamo che la rotta, grazie anche alle promozioni che permettono spostamenti agevoli ed economici, potranno dare ulteriore impulso all’economia dei due territori facilitando gli scambi legati a business, turismo e Università».