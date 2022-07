Albastar avvia la rotta Bergamo-Capo Verde













La compagnia aerea spagnola Albastar ha avviato i collegamenti tra l’aeroporto Milano Bergamo e Capo Verde. Il primo volo è decollato venerdì 1° luglio con destinazione l’Isola del Sal e sarà operato da un aeromobile Boeing 737-800 da 189 posti della flotta di Albastar una volta a settimana. Tra i partner del vettore ci sono i tour operator Caboverdetime e Veratour.

L’orario dei voli è il seguente: da Bergamo si decolla ogni venerdì alle ore 11.00 con arrivo a Sal alle 17.05; mentre da Capo Verde si parte alle 17.55 con arrivo in Italia alle 23.40. Capo Verde è una new entry per il vettore spagnolo che proprio all’aeroporto di Milano Bergamo ha la sua prima base operativa in Italia in termini di destinazioni e frequenze operate.