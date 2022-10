Al Wtm Londra 2022 torna il summit mondiale dei ministri del turismo

Il futuro del viaggio inizia ora: con questo titolo a effetto l’8 novembre prossimo, nel corso del World Travel Market a Londra, si terrà un summit mondiale con i ministri del turismo, i vertici dell’Unwto e del Wttc per un dibattito incentrato sui modi per re-immaginare il futuro del settore turistico, guidando così uno sviluppo che tenga conto anche dell’emergenza climatica

Al summit, oltre ai ministri, parteciperanno anche dirigenti di aziende del settore, rappresentanti dei giovani ed esperti in materia turistica che si confronteranno sulle strategìe ad adottare per ripensare al turismo che verrà. È dal 2007 che il Wtm di Londra e l’Unwto collaborano per ospitare vertici annuali di alto livello e quello programmato quest’anno si preannuncia particolarmente interessante per capire quali opportunità e sfide si devono raccogliere per garantire la giusta evoluzione dell’industria dei viaggi.

Saranno presenti anche numerosi esponenti di enti del turismo, in rappresentanza di organismi pubblici preposti alla promozione turistica e manager del settore privato per condividere idee, definire politiche future e sostenere la ripresa.A moderare il summit mondiale sarà Zeinab Badawi, giornalista della BbcWorld.

Juliette Losardo, Wtm London exhibition director tiene a sottolineare: «Questo sarà il 16° vertice dei ministri al World Travel Market, che riunirà i responsabili politici per discutere con i leader del settore privato e i rappresentanti dei giovani, condividendo tutti la loro visione per il futuro del nostro settore. Chiederemo come affrontare le principali minacce alla ripresa del settore dopo gli sconvolgimenti e le conseguenze della pandemia e come i ministri possono sostenere le imprese e le destinazioni turistiche per realizzare il loro enorme potenziale. Il vertice dell’anno scorso ha esaminato i modi per creare un futuro più sostenibile e l’evento di quest’anno si baserà su quei concetti emersi nel 2021, esaminando come possiamo bilanciare le nostre responsabilità climatiche con la necessità di sviluppare posti di lavoro nel turismo e opportunità economiche. Il vertice offrirà un’opportunità per nuove voci con nuove idee: coloro che offrono soluzioni tecnologiche e giovani con prospettive innovative.Dobbiamo garantire che i giovani siano inclusi nel processo decisionale e assumano ruoli attivi nel plasmare l’evoluzione del nostro settore».

L’Unwto, in quanto agenzia delle Nazioni Unite per il turismo, sta guidando il confronto con le realtà nazionali, mentre il settore cerca di costruire un settore più inclusivo, resiliente e sostenibile. In particolare l’Unwto ha contribuito a dare forma alla Dichiarazione di Glasgow sull’azione per il clima nel turismo, lanciata ufficialmente alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) lo scorso novembre e che ha attirato più di 600 firmatari in meno di un anno. A luglio, l’Unwto ha tenuto il suo vertice globale sul turismo giovanile, che si è concluso con il lancio dell’invito all’azione di Sorrento, una visione audace e rivoluzionaria per consentire ai giovani di partecipare attivamente alla ripresa sostenibile e inclusiva del turismo.

Per Zurab Pololikashvili, segretario generale dell’Uunwto, il momento è cruciale: «Abbiamo fatto grandi passi avanti dal vertice dei ministri dell’anno scorso, grazie a sviluppi come la Dichiarazione di Glasgow e il Vertice globale sul turismo giovanile. Il vertice dei ministri di quest’anno al WTM consoliderà i nostri progressi e aiuterà a formulare strategie e azioni di vasta portata per garantire che tutte le regioni e tutti i settori del turismo possano ricostruire in modo responsabile e di successo».

Anche il Wttc ha fatto la sua parte lanciando la Net Zero Roadmap per il settore globale dei viaggi e del turismo, che supporterà l’industria nella lotta ai cambiamenti climatici. La tabella di marcia fornisce linee guida e raccomandazioni concrete per aiutare a guidare le aziende nel loro viaggio verso la sostenibilità.

Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, osserva: «Il vertice annuale dei ministri è un’occasione unica per porre le domande più importanti su come apparirà il settore dei viaggi e del turismo di domani e per trovare soluzioni che ci consentano di raggiungere i nostri obiettivi e le nostre ambizioni. Il settore dei viaggi e del turismo è un catalizzatore per un’azione per il clima significativa e per la riduzione delle emissioni, come evidenziato dalla nostra rivoluzionaria Roadmap Net Zero».