Al via online la Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte













Confermata anche quest’anno, dal 7 al 10 settembre, la Borsa del Turismo delle 100 Città d’Arte e dei Borghi d’Italia. La manifestazione bolognese, giunta alla sua 25ª edizione, si svolgerà quest’anno completamente online.

Saranno 32 i tour operator collegati da 17 Paesi del mondo che potranno stringere accordi commerciali con fornitori dell’offerta turistica italiana ed emiliano-romagnola, che si sono accreditati. Molti i t.o. europei, con rappresentanze da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Israele, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna e Ungheria, ma saranno presenti anche operatori dal Regno Unito, Sudafrica e Russia

La manifestazione è promossa da Confesercenti, con il sostegno di Apt Emilia Romagna, delle Destinazioni Turistiche Bologna Città Metropolitana, Romagna ed Emilia, la collaborazione di Enit e il patrocinio, fra gli altri, dei ministeri dei Beni culturali, del Turismo e degli Affari Esteri, della Regione Emilia Romagna, dei Comuni di Ferrara, Piacenza e di altri enti locali.

Il workshop commerciale B2B, vero fulcro della manifestazione, si svolgerà in tre giornate anziché in una, dal 7 al 9 settembre, su un’apposita piattaforma. La gestione telematica dell’agenda permetterà, quindi, di condividere e visionare in maniera semplice ogni tipo di materiale digitale.

Previsto, poi, anche un incontro il 10 settembre, durante il quale i tour operator accreditati, attraverso tour virtuali realizzati da esperti operatori del turismo emiliano-romagnolo, saranno accompagnati alla scoperta delle proposte dei territori delle tre destinazioni turistiche regionali.

Per il vicepresidente Assohotel Confesercenti Emilia Romagna, Paolo Mazza, «la voglia di tornare alla normalità è molta e, nonostante la profonda crisi dettata dall’emergenza sanitaria, gli operatori fremono per ripartire al più presto. Ben vengano quindi iniziative come la Borsa delle 100 Città d’arte che offrono un’opportunità concreta e una vetrina strategica per le nostre città d’arte e i nostri splendidi borghi che, come dimostrano i dati, stanno ancora accusando pesantemente gli effetti della pandemia».