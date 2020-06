Al via l’estate degli outlet village di Land of Fashion

I cinque outlet village di Land of Fashion, Franciacorta – Mantova – Palmanova – Puglia – Valdichiana, sono pronti ad affrontare questa estate anomala con tante proposte, non solo di intrattenimento, ma anche con scontistiche, appuntamenti e promozioni da non perdere.

Si parte lunedì 29 giugno con il rilancio della mostra Mondo Martini: la pubblicità come percorso di stile che vedrà protagonista il Valdichiana Outlet Village. Grandi firme della cartellonistica pubblicitaria raccontano un percorso che si snoda da fine Ottocento fino agli anni ’70 del secolo scorso, attraverso 22 soggetti.

Un connubio, quello tra Land of Fashion e il brand Martini, che parla di eccellenze territoriali, fashion, eleganza e cultura di cui entrambi i partner sono protagonisti indiscussi. L’esposizione è gratuita e aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30, sarà un’occasione per apprezzare la storia del famoso brand, tra illustrazioni, linguaggi, arte pubblicitaria. La mostra proseguirà poi alla volta di Franciacorta Outlet Village, nel mese di settembre, ultimo appuntamento in programma.

Sempre lunedì 29 giugno, poi, partirà sul profilo Instagram di Palmanova Outlet Village l’appuntamento Palmanova Fashion Talk: la moda fa salotto! in 8 incontri. Otto interviste condotte da Nicola Santini, esperto di bon-ton, ad altrettanti vip, dedicate a stile personale, moda, oggetti di culto. Tra i personaggi coinvolti, volti noti degli universi di TV, fashion, opinione, ci saranno anche Paola Marella, Valeria Graci di Striscia la Notizia e Veronica Maya. Le dirette si terranno tutti i lunedì, alle ore 19, sul profilo Instagram di Palmanova Outlet Village.

Dai consigli fashion su piattaforma digitale allo shopping reale, la fine del mese di giugno vede anche il lancio del concorso Instant Gift, valido in tutti i Village: con un acquisto a partire da 50 euro, i clienti avranno l’opportunità di vincere, immediatamente, una Gift Card da 50 o 100 euro. Il contest è valido fino al 17 luglio.

Altro appuntamento all’insegna dell’arte è la mostra A hero never dies che propone le variopinte opere dell’artista José Molina, in programma al Franciacorta Outlet Village fino al 30 agosto. L’esposizione, aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20, ad ingresso gratuito, espone una trentina di opere originali, retouchè e grafiche, realizzate sia a tecnica mista che ad olio e acrilico.

Infine, dal 29 agosto, i Village Land of Fashion saranno animati dall’evento Village Night, il cui fil rouge sarà La Dolce Vita, declinato sui temi della moda e del food&wine, attraverso degustazioni e golosi appuntamenti. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza e distanziamento sociale.