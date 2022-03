Al via la stagione dei parchi divertimenti in Romagna













Prende il via la stagione dei parchi divertimenti di Costa Edutainment nella Riviera romagnola. Dopo due anni di pandemia e aperture ridotte, si preannuncia una stagione lunga più di 6 mesi.

Si parte il 19 marzo con la riapertura al pubblico di Italia in Miniatura nei fine settimana (19-20, 26 e 27 marzo, 1 e 2 aprile). Seconda data, sabato 2 aprile: i cancelli dell’Acquario di Cattolica e di Oltremare a Riccione si spalancano. Terza data, mercoledì 1° giugno con Aquafan che riparte con i suoi oltre 3 km di scivoli, eventi e sorprese.

«Dopo due anni di Covid che hanno messo in ginocchio l’Italia intera, stiamo finalmente tornando con forza per offrire al pubblico nazionale e internazionale, una stagione 2022 lunghissima, per tutti e quattro i nostri parchi – dichiara Patrizia Leardini, direttrice Costa Edutainment Polo Adriatico – Da metà mese, per i ponti di primavera di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio e per tutta l’estate, il pubblico potrà trascorrere giornate di puro divertimento. Perché è proprio in questo contesto storico, oggi reso ancora più complicato per quello che sta accadendo poco lontano da noi, che il ruolo dei parchi divertimento diventa fondamentale per garantire ai più piccoli e alle nuove generazioni, luoghi e momenti di spensieratezza, di speranza verso il futuro».

Costa Edutainment pone attenzione verso il costo del biglietto, soprattutto per le famiglie. Con prezzi e pacchetti per tutte le tasche, e una biglietteria online rapida e conveniente, con la formula “Prima acquisti e più risparmi” offre biglietti a prezzi inferiori rispetto alle casse. Confermati anche i biglietti combinati per due o più parchi con sconti fino al 20%.