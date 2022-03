Al via la seconda edizione di Tuttohotel alla Mostra D’oltremare a Napoli













Dal 7 al 9 marzo la Mostra d’Oltremare di Napoli ospita la seconda edizione di Tuttohotel, il salone dedicato alle imprese dell’ospitalità e alle mostre espositive Ecohospitality e B&BexpoDesign. Hotel, b&b e strutture ricettive saranno al centro dell’evento, che si aprirà con una cerimonia inaugurale presso il padiglione 3 della Sala Convegni.

Un vero punto di riferimento per il settore e soprattutto per le imprese del Sud Italia, che troveranno nel Salone numerosi seminari, corsi, opportunità e novità dedicati alla prossima stagione, presentati anche attraverso le istallazioni degli architetti. Questi ultimi avranno la possibilità di offrire ai partecipanti spunti di risoluzione, idee per il design di camere l’hotel e di B&B, spazi comuni e conviviali, unite alle tendenze del periodo.

Caratteristica dell’evento già dalla prima edizione, la presenza degli interventi in house degli architetti, attraverso le mostre espositive di Ecohospitality e B&bexpoDesign, permetterà a professionisti come Marco Falconio, Fabio Oranges, Luigi Guidi, Antonio Visone, Manuela Tirrito, Francesca Maione e Maurizio Vesce di presentare i loro lavori in scala 1:1 che raccontino la loro visione e i loro spazi.

Come già anticipato, questo è solo una delle tante iniziative presenti a Tuttohotel 2022, che offrirà anche incontri con le associazioni di settore, come l’associazione direttori d’albergo, Confesercenti Turismo, l’Associazione Bed&Breakfast Affittacamere Case Vacanze, l’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, l’Associazione Home Staging Lovers e tante altre. Saranno affrontati temi come la formazione degli addetti ai lavori, l’innovazione, la nuova frontiera digitale e tutto ciò che concerne il design interno degli spazi. A presenziare ci saranno anche diverse presenze istituzionali come l’Ordine degli Architetti e Painificatori Paesaggisti di Napoli, l’Assessorato al Turismo della Regione Campania e l’Università Federico II.

Questa seconda edizione, che ha visto le sue date rimandate da gennaio a marzo, a causa della situazione pandemica, garantirà l’accesso gratuito per gli operatori del settore e il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza (Green Pass e mascherina FFP2), come specificato dagli organizzatori.