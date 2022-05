Al via Indaba 2022: il Sud Africa accoglie il mondo













Prende il via oggi l’Africa’s Travel Indaba 2022 – la fiera internazionale che quest’anno si tiene nella doppia sede dell’Inkosi Albert Luthuli Convention Center e al Durban Exhibition Center fino al 5 maggio – che porterà ancora una volta in fiera i migliori prodotti ed esperienze turistiche dell’intero continente africano all’attenzione del mondo intero.

Indaba 2022 quest’anno vede la partecipazione di 539 buyer provenienti dai cinque continenti, oltre 19mila incontri di business e più di 126 prodotti, attività e esperienze turistiche tutte made in Africa.

Il ceo di South African Tourism, Themba Khumalo, si è detto orgoglioso dell’interesse dimostrato verso la nuova edizione della fiera da parte di tutto il settore del turismo professionale nel resto dell’Africa e all’estero, soprattutto in questa fase di ripartenza post Covid. «Accogliamo i delegati da tutto il mondo a Durban con la consapevolezza che siamo qui a raccontare storie di resilienza e di bellezza da tutto il continente, mentre continuiamo a collaborare e a fare investimenti per far crescere l’Africa – ha detto il ceo – Il programma di quest’anno è pieno di opportunità per per tutti i partecipanti: dai Business Talks, incentrati su un’ampia varietà di temi relativi al recupero e alla ricostruzione del sistema turistico; alle sessioni di speed marketing per presentare le imprese del Sud Africa, alle attività di networking».

TRASFORMAZIONE DIGITALE AL CENTRO DELLA FIERA

Gli eventi e le conferenze plenarie dell’Africa’s Travel Indaba 2022 sono suddivise in quattro grandi temi: le best practice per il brand Africa, la trasformazione del settore , le opportunità del leisure e il rafforzamento degli investimenti economici; ma un ruolo di primo piano è dedicato alla trasformazione digitale con due assemblee plenarie che approfondiranno il tema del futuro del turismo, come settore ormai perante nell’era digitale.

Elcia Grandcourt, direttore Regionale Africa dell’Unwto, è uno dei quattro relatori che discuteranno della trasformazione digitale come motore della creazione di valore nell’ecosistema dei viaggi e del turismo africano. Tra gli eventi di maggiori interesse si segnalano i focus sul bleisure, i viaggi all’interno dell’Africa, la connettività e l’accesso al mercato e le nuove nicchie del travel come opportunità di business.

Durante tutta la fiera, poi, è presente il Sustainability Village – che ricrea l’atmosfera di un vero e proprio mercato con la presenza di commercianti sudafricani che vendono prodotti di artigianato locale di alta qualità.

Per garantire un ambiente sicuro per tutti, gli organizzatori di Africa Travel Indaba hanno messo in atto severi protocolli anti Covid, tra questi: l’obbligo di indossare la mascherina, igienizzazione delle mani e rispetto della distanza fisica durante tutta la tre giorni.