Al via Imex America, Roma protagonista tra Ryder Cup e Giubileo

Cresce l’attesa per Imex America 2022, una delle principali fiere della meeting industry nel mondo che si tiene dall’11 al 13 ottobre a Las Vegas: oltre 2.200 espositori incontreranno circa 3.400 operatori internazionali provenienti da tutto il mondo.

Nello stand Italia, in sinergia con l’Enit, sarà presente il Convention Bureau Roma & Lazio, in rappresentanza anche della Regione Lazio e del Comune di Roma, impegnati in un gioco di squadra finalizzato a rilanciare l’offerta del territorio laziale nell’industria dei meeting e dei congressi.

«Con Roma che proprio quest’anno è risalita al 16° posto nel ranking delle sedi congressuali per numero di eventi ospitati nel 2021 – sottolinea il presidente del Convention Bureau Roma & Lazio, Stefano Fiori – vogliamo cogliere l’opportunità di questi incontri B2B per rilanciare il brand della Capitale che tra l’altro si appresta a ospitare la fiera internazionale del golf (Igtm), a organizzare la Ryder Cup nel 2023, e a celebrare il Giubileo nel 2025. Appuntamenti sportivi ed eventi religiosi che vedranno Roma al centro dell’attenzione mediatica di tutto il mondo e dobbiamo cogliere queste irripetibili occasioni di visibilità per rilanciare le eccellenze presenti in tutto il territorio della regione».