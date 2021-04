Al via il webinar per agenzie “Borghi e salotti nel verde” in Friuli Venezia Giulia

👉 UN PASS ALLA VOLTA👇“Riaperture sì, ma non troppo”. Così titoliamo a pagina 2, mentre il premier #Draghi annuncia un decreto che alcune perplessità le lascia: in primis l’impiego di un pass #Covid (o Green Certificate, per dirla all’europea) per muoversi tra regioni italiane arancioni o rosse. Come nel caso di quello Ue, atteso a giugno, anche lo strumento nostrano non sarà un passaporto d’immunità, bensì sanitario: certificherà il fatto di essere vaccinati, la presenza di anticorpi, ma anche la negatività ai tamponi. Questo vuol dire – ipotizziamo – che, se hai tre figli e viaggi in famiglia, e malauguratamente il villaggio che hai prenotato è in zona rossa, dovrai spendere un centone in test. Per questo c’è già chi chiede un Bonus Tampone.👉 Clicca qui e sfoglia il GIORNALE DEL 28 APRILE, già disponibile online www.calameo.com/read/0002826838042ec461605?authid=qZOocccxeKht