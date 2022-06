Al via il volo diretto Roma-Los Angeles di Ita Airways













Da oggi, 1° giugno, riparte per la prima volta dopo la pandemia il collegamento diretto stagionale tra Roma e Los Angeles, precedentemente operato da Alitalia e ora da Ita Airways, sempre più presente nelle rotte Italia-Usa con voli anche su New York, Miami e Boston. A rilanciare la notizia è Master Consulting, rappresentante in Italia di Visit West Hollywood.

“Il nuovo servizio sul Los Angeles International Airport (Lax), il quinto aeroporto più trafficato al mondo, rappresenta una vera svolta per i turisti che vogliono arrivare a West Hollywood, dato che dista solamente 19 km dallo scalo”, si legge nella nota.

West Hollywood, ricorda Master Consulting, è anche il punto di partenza perfetto per un road trip alla scoperta della California: da qui si possono raggiungere facilmente San Francisco, Palm Springs o San Diego.

Il volo giornaliero decolla alle 9.10 da Roma Fiumicio e atterra a Los Angeles alle 13.15. Dallo scalo Usa la partenza è alle 15.15 e l’arrivo alle 12.15 del giorno dopo.