Al via il roadtour di Gattinoni Mondo di Vacanze per le agenzie













Riparte anche quest’anno il roadtour di Gattinoni Mondo di Vacanze, tre settimane di appuntamenti in giro per l’Italia per incontrare le agenzie di viaggi del network. Tra gli argomenti che verranno trattati durante gli eventi – partiti da Torino e Milano rispettivamente il 26 e 27 ottobre ci sono la piattaforma B2B2C e quella social, le travel card, Fly Gattinoni e il customer concierge. Tutti servizi di grande valore che oggi sono compresi nel canone All inclusive per le adv.

Il roadtour sarà anche l’occasione per fare il punto sui valori e sugli elementi di forza di Gattinoni Mondo di Vacanze con un progetto di lungo respiro, ovvero il triennio 2022/2024. Dalla comunicazione, sia in store con vetrine, sia online sia a livello di campagne pubblicitarie volte a dare visibilità al brand.

Il calendario completo prevede le seguenti tappe: 28 ottobre a Padova; 3 novembre a Bologna; 9 novembre a Catania; 10 novembre a Palermo; 15 novembre a Firenze; 16 novembre a Roma; 17 novembre a Napoli e 18 novembre a Bari.

«Avendo saltato per ovvie ragioni l’edizione 2020, eccoci nuovamente a riprendere l’annuale roadtour. Si tratta per noi di un appuntamento realmente importante e significativo. Tiriamo le fila di quanto è stato fatto durante la chiusura forzata, e con tutta l’energia e la voglia di ripartire vogliamo confrontarci con le agenzie – commenta Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network – Non vediamo l’ora di comunicare tutte le novità e tutti gli strumenti che abbiamo progettato per innovare, per catturare nuove fasce di clientela, strumenti per dare alle agenzie la possibilità di performare al meglio. Sia dal lato social, con la gestione centralizzata dal network personalizzabile da ogni singola agenzia, sia dal lato prodotto, con la programmazione più ricca di sempre inserita nelle piattaforme».