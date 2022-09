Al via il mega codeshare United-Emirates

Accordo di codeshare tra giganti sull’asse Usa-Emirati, che vede come protagonisti United Airlines ed Emirates – guidate dai ceo Scott Kirby e Tim Clark – pronte a collaborare sui cieli statunitensi ed emiratini a partire dal prossimo 14 settembre.

Così come riportato dai principali media del travel internazionale, la partnership – i cui dettagli saranno presentati a breve – consentirà a United di espandere la sua presenza nell’area del Golfo permettendo a entrambe le compagnie l’accesso a un numero maggiore di destinazioni in connessione.

L’accordo, inoltre, si inserisce anche nel contesto dei prossimi Mondiali di Calcio, in programma a Doha, in Qatar, a novembre, e che vedranno in prima linea anche l’aeroporto internazionale di Dubai.

In estate, il vettore Usa ha annunciato una nuova piattaforma dedicata al mondo corporate per personalizzare il proprio programma di viaggio: il suo nome è United for Business Blueprint e il lancio è in programma per fine 2022.