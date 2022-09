Al via il corso per diventare agenti di viaggi Catalogna Expert

Una Catalogna on the road, dai Pirenei alla Costa Brava, senza dimenticare la vibrante Barcellona: ecco il Grand Tour della Catalogna, oltre duemila km per scoprire il patrimonio storico e culturale, i paesaggi naturali e i piaceri della buona cucina in un unico grande itinerario, da vivere come singolo percorso di 13 giorni oppure optando per 5 itinerari più brevi.

Sarà proprio il Grand Tour della Catalogna il protagonista del prossimo appuntamento con Block Notes, il programma di elearning dedicato alle agenzie di viaggi e realizzato da L’Agenzia di Viaggi magazine insieme all’Ente del Turismo della Catalogna.

A partire da metà settembre pubblicheremo su lagenziadiviaggi.it le cinque lezioni, previste martedì 13 settembre, venerdì 16, martedì 20, venerdì 23, martedì 27.

Venerdì 30 settembre ci sarà, infine, l’appuntamento con il quiz finale che metterà alla prova i partecipanti su quanto appreso nell’elearning: tutti gli agenti che risponderanno nella maniera corretta riceveranno l’attestato di Catalogna Expert e i tre agenti di viaggi più bravi e veloci, che risponderanno correttamente a tutte le domande, si aggiudicheranno un viaggio in Catalogna da effettuarsi nel 2023.

«Il nuovo Grand Tour della Catalogna che abbiamo creato durante questi difficili anni di pandemia si sposa decisamente con le nuove esigenze del turista, che ricerca l’aria aperta, i luoghi poco affollati, l’incontro con i locali – racconta Marta Teixidor, direttore Italia e Israele dell’Ente del Turismo della Catalogna – E siamo convinti che le agenzie di viaggi ricoprano un ruolo fondamentale in questo percorso, si stanno infatti specializzando sempre di più, confezionando prodotti tailor made. Sono loro che conoscono al meglio i propri clienti e sono dunque pronti a realizzare per ciascuno di loro il proprio grand tour ideale».

Dalle vestigia romane di Tarragona agli itinerari per seguire le orme di grandi artisti come Pablo Picasso, Antoni Gaudì e Salvador Dalì, dai formaggi e salumi artigianali nel cuore dei Pirenei ai vigneti fino al Modernismo di Barcellona, sono tante le anime di questo tour, da scoprire in cinque tappe, ricche di spunti per far conoscere una Catalogna fuori dagli schemi tradizionali, da scoprire con molta facilità tra enogastronomia, cultura, relax, e accoglienza ai turisti.

Dopo aver presentato il progetto al pubblico, l’Ente ora si focalizza sul trade e sceglie Block Notes Digital per raccontarlo alle agenzie di viaggi, far scoprire loro tutte le potenzialità di questo prodotto e formarle per proporlo ai propri clienti.

«Con questo versatile prodotto, che spinge i turisti anche a tornare più volte per percorrere i diversi segmenti di cui è composto, puntiamo a destagionalizzare e diversificare. Anche nel 2023 proseguiremo con il focus sul Grand Tour e affiancheremo cicloturismo e gastronomia. E stiamo lavorando al restyling del sito in italiano, catalunyaexperience.it».