Al via Expo Dubai 2020,

la carica dei reseller













Si è alzato finalmente il sipario su uno degli eventi più attesi degli ultimi anni: gli Emirati Arabi Uniti hanno dato il via all’attesissimo Expo 2020 con una colossale cerimonia di apertura (clicca qui per riguardare la registrazione).

Rimandata di un anno a causa della pandemia, quella di Dubai (che durerà fino a marzo 2022) è la prima Esposizione universale in un Paese arabo, ma anche il primo grande evento internazionale dell’era Covid, se non si considerano i Giochi olimpici di Tokyo comunque molto più limitati in termini di pubblico internazionale.

«Oggi, 192 nazioni si incontrano, ognuna rappresentata dal proprio padiglione. La nostra sola presenza qui, tra tutte le sfide che il mondo sta affrontando, è la prova stessa della nostra volontà e desiderio di rendere il mondo un posto migliore per tutti», così lo sceicco Nahyan bin Mubarak al Nahyan, ministro della Tolleranza degli Emirati Arabi Uniti, ha dato il benvenuto al mondo nella sua Dubai.

Ballerini, fuochi d’artificio, giochi di luci e proiezioni abbaglianti, performance di cantanti e musicisti del calibro di Andrea Bocelli, il pianista cinese Lang Lang, e la cantante Ellie Goulding, hanno animato la notte di Dubai, sotto la cupola di Al Wasl Plaza, la struttura con la più grande superficie di proiezione a 360 gradi al mondo, larga 130 metri e alta 67,5 metri.

“Connecting Minds, Creating the Future” è il tema della manifestazione. Una connessione tra popoli, Paesi, culture e idee che la pandemia ha interrotto.

Dimitri Kerkentzes, segretario fenerale del Bureau International des Expositions, l’organizzazione incaricata di sovrintendere alle Esposizioni mondiali, durante il suo discorso ai partecipanti alla cerimonia ha dichiarato che «tutto il mondo oggi si sta riunendo per la prima volta da quando è iniziata la pandemia, per incontrarsi, e imparare, su questo straordinario palco internazionale. Per milioni di persone, Expo 2020 è un’occasione unica per riconnettersi con il mondo intero e per impegnarsi davvero con domande di importanza universale e trovare soluzioni innovative ai problemi globali».

Il sito della manifestazione, che si estende su una superficie di 4,38 chilometri quadrati, è suddiviso in tre distretti a forma di petalo che richiamano lere le aeree tematiche: opportunità, sostenibilità e mobilità. Temi a cui si sono ispirate anche le coreografie e le animazioni della cerimonia di apertura.

I tre distretti tematici ospitano i 192 padiglioni nazionali dove saranno esposte le ultime novità di ogni Paese.

In linea con il tema di Expo 2020 Dubai, anche il Padiglione Italia, già premiato come miglior progetto imprenditoriale dell’anno ai prestigiosi Construction Innovation Awards, il cui tema è “Beauty connects people“, in riferimento alla bellezza intesa come elemento di connessione tra le persone ma anche come espressione di genio creativo e ricchezza culturale. Previsto anche un programma nazionale di eventi e iniziative del Padiglione, su temi che riguardano principalmente il clima, lo spazio, lo sviluppo urbano, la promozione del dialogo interculturale, l’innovazione e la digitalizzazione nella salute, nell’agricoltura e nella blue economy e gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Sono circa 25 milioni, i visitatori attesi dagli organizzatori.

I biglietti di ingresso sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e acquistabili attraverso più di 2.500 rivenditori autorizzati, tra cui agenti di viaggi online, tour operator, gruppi alberghieri e compagnie aeree di oltre cento mercati in tutto il mondo.

Emirates ha lanciato un’offerta speciale che prevede un pass gratuito per la manifestazione per tutti i passeggeri che voleranno a Dubai nel periodo di Expo, inclusi i voli in transito con scalo superiore alle 6 ore.

I biglietti di ingresso per la manifestazione includono l’accesso a tutti i padiglioni, eventi e spettacoli dal vivo in programma.

Quanto ai pacchetti vacanza, il Gruppo Alpitour ha lanciato il programma “Yes we DU”, ma sono numerosi i t.o. italiani nella lista dei reseller tra cui Veratour, Naar, Idee per Viaggiare, Sporting Vacanze, Viaggi dell’Elefante, Mappamondo e Volonline ( qui la lista completa dei rivenditori autorizzati).