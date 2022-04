Al via Btm Puglia, l’evento B2B che rilancia l’incoming e il sud Italia













Prende il via la settima edizione di Btm – Business Tourism Management, evento B2B per la promozione del turismo del sud Italia, in programma fino all’8 aprile 2022 in tre diverse location che faranno da cornice alla manifestazione che sbarca per il primo anno a Taranto: si tratta del Circolo Ufficiali, del Circolo Sottufficiali della Marina Militare e del Teatro Orfeo.

Quest’ultimo ospiterà la Main Hall della parte convegnistica e di in-formazione con i principali eventi attesi dal pubblico che verteranno sul tema GreenPeople2Action, filo conduttore che pone l’accento sulla sostenibilità non tanto come leva di marketing quanto come una necessità che non ammette più ritardi nell’agire.

Il programma della manifestazione è estremamente ricco con quasi 100 eventi in 3 giorni e vi troveranno posto importanti momenti di dibattito e approfondimento grazie al lavoro svolto dal comitato scientifico, coordinato dall’event manager Mary Rossi e composto da Beppe Giaccardi, Rodolfo Baggio, Nicoletta Polliotto, Edoardo Colombo e Martha Friel che saranno inoltre protagonisti di Btm Lab – workshop di ascolto e di progetto, una giornata di approfondimento sul destination management.

Oltre alla Main Hall del Teatro Orfeo, che ospiterà gli eventi principali di Btm, ci saranno altre 4 sale tematiche in cui si svilupperà il tema portante della manifestazione nelle sezioni Green & Blue Destinations, Cultura e Turismo, Innovation & Trends, Digital & Food Tourism.

Un ulteriore momento importante di approfondimento sarà l’8 aprile il Forum Turismo Privato & Pubblico che sarà documentato nel corso della giornata da Sky TG24.

Mentre nella sala Aldo Manelli, dedicata all’omonimo direttore d’hotel scomparso nel 2021, si terrà Btm Insiders, 3 giornate di formazione ideate dagli albergatori Alessandro Stefanio, Gianluca Metrangolo e Raniero Lomartire per aiutare i colleghi nelle operation quotidiane.

«Tornare a fare eventi in presenza dopo due anni – spiega il fondatore di Btm Puglia Nevio D’Arpa – ci permette di lanciare un messaggio importante sulla ripresa del turismo. Le tante conferme che abbiamo ricevuto nelle ultime settimane ci dicono che c’è tanta voglia di fare viaggi in Italia: molti gli operatori che stanno programmando e altrettanti i buyer internazionali che abbiamo coinvolto. Incluse presenze dalla Russia e dall’Ucraina che, vista la situazione, sono poi state congelate. Anche per questo vogliamo approfittare per lanciare un appello: fate il turismo, non la guerra. Speriamo che un evento come Btm contribuisca a diffondere l’idea che viaggiare porta cultura di pace».

Molte le aziende che hanno confermato la presenza dal 6 all’8 aprile: tra queste diverse società tecnologiche come Expedia, Zucchetti, The Fork, Nexi e Scalapay, editori come Hoepli e Lonely Planet, startup come BeSafeRate, InReception e Qualitando.

A conti fatti, nelle intenzioni degli organizzatori, Btm Puglia 2022 vuole rappresentare le eccellenze del turismo incoming in Italia a tutto tondo: dall’enogastronomia al wedding.

A completare il ricco programma della manifestazione, la giornata di Btm Off (Ospitalità, Futuro e Formazione) del 7 aprile, a cura della web agency Titanka! e il Btm 4Job, un pomeriggio dedicato all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico con colloqui tra imprese selezionate, studenti e lavoratori.