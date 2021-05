Al via Bit Digital, tra big data e Colapesce-Dimartino













È ai nastri di partenza Bit Digital, la prima volta tutta virtuale della fiera di cui Simona Greco, direttore manifestazioni Fiera Milano, ci aveva anticipato novità e punti chiave in questa intervista. Ad oggi sono oltre 7mila gli appuntamenti già fissati tra gli espositori, che sono circa 1550, e i 500 buyer, in arrivo anche dall’estero, «con una percentuale molto alta di segmenti come leisure, luxury travel, mice, viaggi di nozze, sport digitale», spiega Greco.

Altra colonna portante dell’evento che ruota intorno alla piattaforma Expo Plaza sono i talk, circa novanta quelli in programma. «Tra i temi portanti ci sono benessere, sport, aria aperta, promozione 4.0, big data e lead generation, social media di nuova generazione per intercettare segmenti specifici, turismo enogastronomico come tema trasversale ed elemento per destagionalizzare».

VOUCHER E OPEN AIR, LE PROPOSTE DELLE REGIONI. E su nuovi prodotti, spesso in linea con le esigenze dell’epoca Covid, hanno deciso di puntare anche le regioni italiane: tra le proposte che presenteranno in fiera ci sono per esempio la vacanza in faro in Sardegna o la Lombardia con turismo attivo, rafting sul Ticino, kitesurf sul lago di Garda e trekking in montagna.

Il Piemonte punta sui voucher per castelli, vigneti e borghi: acquistando una notte le altre due saranno gratuite. Ma la regione lancia anche una promozione dedicata all’holiday working. Gli itinerari green sono al centro per la Liguria, ma anche la tecnologia con giochi e app per scoprire il territorio, mentre l’Abruzzo vuole essere bike friendly, la Puglia rilancia il soggiorno nei Trulli e la Sicilia punta sui voucher ma anche sulle strade del vino.

PENSATORI E ARCHISTAR. Tra gli eventi rientrano anche le conversazioni di Bit Special Talks, che spazieranno oltre il tecnico e pescando anche nel “pop”. Innanzitutto, i dati: per la prima volta sarà partner di Bit Oxford Economics, che presenterà qui l’European Tourism Forecast. Presenteranno le loro ricerche qui anche Euromonitor, Unwto e Milano & Partners con uno sguardo sul futuro del turismo.

Ma poi il palinsesto ospiterà anche le riflessioni di nomi di riferimento del pensiero contemporaneo quali i filosofi Federico Campagna e Salvatore Veca, o l’esperto di economia della cultura Guido Guerzoni. Le contaminazioni con il mondo dell’arte saranno esplorate da Andrea Lissoni, direttore della Haus der Kunst (HdK) di Monaco di Baviera, ma anche per esempio da un intervento della Fondazione Prada. Sul palco virtuale anche archistar come Stefano Boeri o Patricia Urquiola, si parlerà poi di iper-vicino, con uno sguardo sui quartieri, e di iper-lontano, col turismo spaziale insieme a Roberto Battiston, past-president dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana).

IL POP. Senza dimenticare personaggi decisamente popolari, da Colapesce & Dimartino, vincitori morali all’ultimo festival di Sanremo col tormentone Musica Leggerissima, fino alla misteriosa performer Myss Keta, e poi il conduttore e produttore Costantino della Gherardesca e la conduttrice-rapper-scrittrice La Pina, che intervista il padre Andrea Branzi, teorico delle relazioni tra uomo e paesaggio.