Al via a Roma il Wte-siti Unesco tra stand fisici e meeting online

Tante mascherine e qualche sorriso di circostanza alla seconda edizione romana del Wte, World Event Tourism-Siti Unesco, prima esposizione turistica fisica dopo quasi sette mesi di lockdown, aperta oggi al WeGil di Roma alla presenza dell’assessore regionale al Turismo della Regione Lazio, Giovanna Pugliese, del capo gabinetto del presidente della Regione Lazio, Albino Ruberti. A fare gli onori di casa, il direttore del salone, Marco Citerbo.

Alla manifestazione ibrida (svoltasi sia online che fisicamente) erano presenti circa 20 stand espositivi tra cui quelli esteri della Thailandia, di Gran Canaria e, per la prima volta, del Guatemala. All’evento prendono parte oltre 100 operatori seller, con strutture ricettive, wedding planner e agenzie di viaggio italiane e buyer, provenienti da Danimarca, Francia Germania, Irlanda, Israele, Italia, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti Svizzera. Nelle agende dei player sono stati schedulati circa 500 meeting online con l’innovativa formula della modalità videocall online.

Una modalità diventata usuale in questi mesi e che World Tourism Event ha voluto realizzare per consentire agli operatori di generare comunque, nonostante l’emergenza Covid ancora in atto, nuove possibilità di business ma anche di confronto. Gli incontri one-to-one tra offerta e domanda del mondo turistico e culturale si svolgono attraverso la piattaforma digitale Smart Like Event realizzata dal Matching & Digital Partner dell’evento, Uplink Web Agency.

Gli operatori turistici iscritti all’evento hanno dimostrato un elevato interesse in tutte le fasi preparatorie dell’evento e un forte apprezzamento verso la nuova modalità di conduzione dei meeting one-to-one. Dalla Profiling Session, fase di ottimizzazione del proprio profilo, alla Like Session, fase dedicata all’espressione delle preferenze (Like) sui player che si vorrebbe incontrare durante i meeting one-to-one, seller e buyer sono stati molto attivi.

Con 2.000 Like espressi dagli operatori è stato possibile così raccogliere buoni riscontri in fase di matchmaking, con oltre il 60% di perfect matching e una soddisfazione complessiva del 94,2%.