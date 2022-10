Al Radisson Blu Ghr Rome la sala eventi diventa immersiva

Eventi all’insegna della tecnologia a Roma con la holiday immersive Banquet hall 360°, l’unica sala immersiva della Capitale e che si trova in dotazione al Radisson Blu Ghr Rome. L’hotel, facente parte del gruppo Italian Hotel Company, si trova nel quartiere Parioli, si rivolge sia a clientela leisure che business, e punta i riflettori sulla proposta Mice e incentive grazie al suo plus, la “Holiday immersive Banquet hall 360°”.

All’interno della sala, sulle pareti e a 360°, possono infatti essere proiettate immagini e video ad alto contenuto emotivo, accompagnati da suggestioni sonore. Radisson Blu Ghr è il primo hotel a Roma ad aver adottato questa particolare tecnologia audio/video, grazie alla quale 11 proiettori Full HD lavorano in connessione, trasformando video o immagini statiche in esperienze immersive.

Spiega Gian Maria Vecchiarelli, director of sales & marketing, «Il contributo che la nostra sala immersiva può conferire agli eventi aziendali o privati è significativo: infatti, la tecnologia permette di personalizzare ogni format e momento, dalle più tradizioni cene aziendali, ai product launches e conferenze stampa».

Le proiezioni sono disposte sui lati opposti della sala, creando due grandi schermi ultra-wide. La regia tecnologica è realizzata con il supporto di un server video che consente diverse soluzioni: non solo contenuti video pre-caricati, ma è possibile optare per video personalizzati, in linea con le esigenze del cliente; in alternativa si può scegliere di brandizzare i contenuti già presenti con il logo del cliente, oppure utilizzare un pay off identificativo.