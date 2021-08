Al Nyx Milan operazione The Renaissance per la Design Week













Milano si prepara alla nuova edizione della Design Week e Leonardo Hotels annuncia l’operazione The Renaissance con il produttore di birre Collesi, Red Bull e Audace Design reinventando e creando nuovi standard per l’esperienza di soggiorno in hotel, trasformandolo in un luogo di arte, bellezza e passione che coinvolge i visitatori in un viaggio a 360°.

La prima location del gruppo Leonardo Hotels che farà da teatro a questa speciale collaborazione è il Nyx Hotel Milan, situato vicino alla Stazione Centralei. Il Clash Restaurant offre un’esperienza gastronomica realizzata in esclusiva per Leonardo Hotels dal partner Fedegroup: in sala è proposto un menù à la carte ispirato ai sapori e ai profumi dello street food internazionale mentre in modalità delivery e take away è possibile scoprire il mondo del food porn firmato Golocious.

Durante la Design Week, dal 4 al 10 settembre 2021, in hotel si potrà ammirare un’installazione di design realizzata in esclusiva da Audace: l’opera, intitolata The Renaissance, si ispira al celebre dipinto La Nascita di Venere di Botticelli, come auspicio di una rinascita dopo il periodo che stiamo vivendo. Il visitatore potrà entrare nell’opera, attraversando uno specchio d’acqua che culmina raggiungendo una conchiglia, che rappresenta un percorso di purificazione verso la rinascita. Lo spettatore troverà la conchiglia vuota: ognuno di noi è invitato a riempirla con la propria rinascita, perché lo scopo dell’opera è proprio quello di mettere il visitatore al centro dell’installazione e rappresentare il proprio Rinascimento.

Il 6 settembre è il grande giorno anche per Collesi, che aprirà il suo primo store proprio in hotel. Visitando il patio del Nyx Hotel Milan si potranno scoprire i pluripremiati prodotti cosmetici del brand, realizzati a partire dalle rinomate birre artigianali per cui Collesi è famosa.

Grazie alla partnership con Red Bull, si potrà fare il pieno di energia con i prodotti della linea Energy Drink oppure rilassarsi sorseggiando una delle gustose varianti di gusto della nuova linea Organics by Red Bull, bevande analcoliche rinfrescanti e 100% biologiche.

«Come Leonardo Hotels siamo sempre alla ricerca di esperienze innovative e inaspettate che rendano unico il soggiorno dei nostri ospiti. La sinergia che abbiamo creato e che presenteremo in occasione della Design Week in collaborazione con i nostri partner leader nei settori del design, della cosmetica e dell’offerta f&b è il primo passo per una collaborazione che cambierà il modo di vivere l’hotel, sia per gli ospiti che per i residenti, creando un luogo dove incontrarsi e fare nuove esperienze», afferma Rafi Carmon, cluster general manager Leonardo Hotels Italia, Austria, Ungheria.