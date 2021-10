«Al bando gli elenchi dei Paesi»: affondo di Gattinoni













«La nuova ordinanza del ministero della Salute contiene qualche piccolo spiraglio che tuttavia non è sufficiente, soprattutto a fronte delle maggiori libertà concesse agli altri cittadini europei». Così Franco Gattinoni, presidente Fto, a commento dell’ordinanza a firma Speranza che proroga dal 25 ottobre al 15 dicembre le restrizioni sull’ingresso in Italia da Paesi terzi.

Bene, secondo Gattinoni, «il venir meno del divieto assoluto per gli ingressi da India, Brasile, Bangladesh e Sri Lanka: lavoriamo ora per allargare le occasioni e le possibilità di spostamento da questi come da altri Paesi».

L’obiettivo resta lo stesso: «Superare la logica degli elenchi. Ma siamo consapevoli del momento di recrudescenza della pandemia che alcuni Paesi del mondo stanno vivendo e per questo ci poniamo quali interlocutori concreti, proattivi e propositivi delle istituzioni sul percorso di necessaria conciliazione tra la sacrosanta tutela della salute e il diritto di viaggiare in sicurezza», spiega il presidente di Fto.

«Non si tratta solo di sostenere un comparto come quello del turismo organizzato, che ormai da quasi due anni è in grande difficoltà, ma ne va della possibilità degli italiani di spostarsi per alimentare tutti quegli interscambi che favoriscono la crescita culturale, sociale ed economica del sistema Paese», aggiunge Gattinoni.

«Il nostro contributo è stato decisivo pure sul dossier corridoi turistici in relazione alle misure di profilassi che hanno consentito di riaprire alcune mete importanti. Solo con tour operator e agenzie di viaggi, vogliamo ribadirlo, ci si muove in maniera sicura. Naturalmente, operiamo per fare in modo che i protocolli vengano razionalizzati e i corridoi possano aumentare da qui al 15 dicembre», conclude Gattinoni, confermando la possibilità di una sorta di bollinatura trade che attesti l’avvenuta prenotazione per determinate destinazioni in agenzia di viaggi o con un tour operator.