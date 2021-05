Akbar Al Baker alla guida del cda oneworld













L’alleanza oneworld ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione: si tratta di Akbar Al Baker, chief executive officer di Qatar Airways dal 1997, che prende il post di Alan Joyce, ceo di Quantas Group.

«Sono onorato di essere stato scelto dai membri dell’alleanza come ceo in un momento di grandi cambiamenti per il settore dell’aviazione – ha dichiarato Akbar Al Baker – È un privilegio ricoprire questa posizione e sono grato dell’opportunità ricevuta».

«Non vedo l’ora di iniziare e di lavorare con i partner, il ceo oneworld Rob Gurney e tutto il team, al fine di migliorare la connettività globale, la travel experience e la fedeltà dei nostri passeggeri», ha aggiunto Al Baker.

«Voglio ringraziare Joyce per il suo lavoro di leadership in oneworld, incluso l’ultimo periodo reso assai particolare dalla pandemia di Covid-19 – ha concluso Rob Gurney – Da quando Qatar Airways è entrato in oneworld, nel 2013, è stato uno dei contributori principali ai nostri obiettivi raggiunti, e sono onorato che Al Baker sia il nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Voglio lavorare con lui per potenziare l’alleanza e aiutare il settore dell’aviazione nella sua ripresa post Covid».

oneworld conta 14 compagnie aeree nel suo network: Alaska Airlines, American, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Malaysia, Qantas, Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordanian, S7 Airlines e SriLankan.