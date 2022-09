Aiuti ter, arriva il decreto contro il caro energia

Contrastare gli effetti del caro energie sulle imprese, oltre che sulle famiglie. È il fulcro del di Aiuti ter che Palazzo Chigi si appresta a varare. Già ieri (giovedì), il Consiglio dei ministri ha approvato – su proposta del premier Mario Draghi e del ministro dell’Economia Daniele Franco – la relazione al Parlamento che aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sulla base di maggiori entrate pari a 6,2 miliardi di euro.

Il governo presenterà, con tutta probabilità la prossima settimana, alle Camere tale relazione alle Camere. Da Montecitorio si attende il via libera all’impiego delle risorse previste, propedeutico all’approvazione di un decreto che vorrebbe avere in dote 12-13 miliardi di euro. L’esecutivo punta, dunque, a raddoppiare la cifra già prevista dall’aggiustamento di bilancio, senza però ricorrere a nessuno scostamento in deficit.

Intanto, come ricorda Il Sole 24 Ore, è caos al Senato sul dl Aiuti bis: la maggioranza – con i partiti in piena campagna elettorale – non trova l’intesa sugli emendamenti e la seduta dell’Aula slitta alla prossima settimana.

La sua conversione in legge dovrebbe avvenire prima del varo del nuovo decreto “ter” che avrebbe in cantiere le seguenti misure: proroga per l’ultimo trimestre dei crediti di imposta (4 o 5 miliardi), sostegni alle Pmi in crisi di liquidità, sconti fiscali, quote di energia da rinnovabili riservati a settori industriali cruciali. E ancora: bonus sociale per le famiglie a basso reddito e prezzi “calmierati” del gas per le aziende energivore. Resta in piedi, poi, l’ipotesi di cig scontata per due mesi per le realtà più in difficoltà, mentre si allontana la possibilità di rateizzazione delle bollette. Ma al momento si tratta solo di ipotesi.