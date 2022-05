Aiuti di Stato, ok dell’Ue a 129 milioni per il turismo













La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 129 milioni di euro a sostegno del settore turistico nel contesto della pandemia di Covid-19. La misura è stata approvata nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato.

Così come spiegato in una nota dalla stessa Commissione Ue, il regime prevede aiuti di importo limitato sotto forma di credito d’imposta per canoni di locazione relativi ad attività turistiche dovuti per il periodo compreso tra gennaio e marzo 2022 e sostegni per i costi fissi non coperti.

Per beneficiare del regime, le imprese turistiche devono aver subito un calo del fatturato di almeno il 50% durante i mesi prestabiliti rispetto al periodo corrispondente del 2019. Il credito d’imposta coprirà fino al 60% dei canoni di locazione relativi alle attività in questione.

La Commissione ha comunicato che “la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Tfue e con le condizioni del quadro temporaneo”.