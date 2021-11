Aiuti di Stato, l’Europa approva 4,5 miliardi per le aziende italiane













La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 4,5 miliardi di euro per sostenere le imprese e l’economia nel contesto della pandemia di Covid-19. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo (temporary framework) per le misure di aiuto di Stato.

Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile della Politica di Concorrenza, ha dichiarato: «Molte imprese in Italia hanno visto diminuire notevolmente le loro entrate a causa delle misure adottate per limitare la diffusione del coronavirus, soprattutto quelle costituite poco prima della pandemia. Il regime di aiuti di stato di 4,5 miliardi di euro consentirà all’Italia di sostenere le imprese in difficoltà preservando nel contempo la continuità delle attività. Continueremo a lavorare in stretta collaborazione con gli Stati membri per trovare soluzioni praticabili in grado di mitigare l’impatto economico della pandemia di coronavirus nel rispetto delle norme dell’Ue».

Nell’ambito del regime, gli aiuti di importo limitato assumeranno la forma di: sovvenzioni dirette fino a mille euro per le imprese registrate fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018, e la cui attività aziendale è cominciata nel 2019; sovvenzioni dirette fino a 150mila euro per le imprese che, a seguito della pandemia di coronavirus, hanno subito un peggioramento dei loro risultati economici rispetto al 2019.

L’importo dell’aiuto per beneficiario sarà calcolato tenendo conto di eventuali sostegni precedenti accordati dall’Agenzia delle Entrate all’impresa stessa o ad una delle sue affiliate.

Il quadro temporaneo sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2021. Per garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tale data se il quadro debba essere prorogato.