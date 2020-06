Aiuti a Lufthansa in bilico: la “colpa” del magnate Thiele

Rischia di fallire il piano di salvataggio per Lufthansa. La colpa, stando ai media tedeschi, sarebbe di Heinz-Hermann Thiele – maggior azionista della compagnia con il 15% – che non si è detto d’accordo all’ingresso dello Stato nel capitale del vettore con una partecipazione del 20%, né sui due posti pubblici nel consiglio di vigilanza.

Con il suo niet, adesso, l’intesa con Berlino concordata da Lufthansa rischia di naufragare. Per questo motivo, in vista dell’assemblea generale degli azionisti prevista per il 25 giugno, la compagnia ha diramato una nota in cui si dice che “il consiglio di amministrazione ritiene possibile che il pacchetto di stabilizzazione possa fallire”. Si fa quindi “urgente appello” a tutti gli azionisti affinché esercitino il loro diritto di voto, mettendo quindi al sicuro il piano di salvataggio.

Da parte sua, in un’intervista al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, Thiele ha dichiarato di aver aumentato la sua partecipazione in Lufthansa nelle ultime settimane, ma senza che questa mossa rappresenti “un segnale che contrario a qualunque decisione dell’assemblea generale”.