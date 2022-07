Aiutare l’imprenditore con bilanci leggibili e controllo gestione in tempo reale













È questo il periodo di chiusura contabile dell’esercizio 2021, della stesura dei bilanci e delle conseguenti dichiarazioni fiscali, le cui scadenze stanno tornando gradualmente alla normalità dopo i rinvii accumulati durante il periodo di emergenza Covid-19. Questi adempimenti devono seguire rigidi schemi dettati dalle normative, ma, si chiedeva il collega Giulio Benedetti in un suo recente articolo, sono altrettanto chiari e comprensibili per l’imprenditore e soprattutto lo aiutano a capire per tempo come vanno i suoi affari?

«Quando il commercialista vi invia i vostri numeri è tutto chiaro? Ci capite qualcosa? – si chiede Benedetti – Se la vostra risposta è “molto poco”, è piuttosto normale, visto che si tratta di dati che poco hanno in comune con il lavoro quotidiano in agenzia viaggi, che ha sicuramente a che fare con i numeri, ma non con le regole amministrative, di bilancio e fiscali». E per questo ogni professionista cerca di fornire al proprio cliente il supporto necessario per capire i numeri di bilancio, al fine di aiutarlo nella sua programmazione d’impresa.

Il Sistema ©ADVManager da quest’anno è interfacciato con GIS Gestione Integrata Studio, una delle prime e più apprezzate suite per studi amministrativi in Italia, e fornisce in questo modo ad ogni periodo Iva (mese o trimestre a seconda del volume d’affari dell’impresa) un bilancino consolidato provvisorio desunto in tempo reale dai dati presenti nelle pratiche turistiche.

Fornisce inoltre un Conto Economico sezionale riclassificato a margine di contribuzione, rielaborato dagli schemi di controllo gestione della Coopers & Lybrand, che evidenzia separatamente con estrema chiarezza i volumi e i margini commerciali delle tre attività turistiche dell’agenzia (pratiche in regime 74ter, intermediazione, compravendita in Iva ordinaria) e poi gli eventuali proventi per gestioni extracaratteristiche e straordinarie.

Fiore all’occhiello di questi dati è che essi sono già inclusivi delle riprese per competenza economica, cioè di quelle rettifiche che solitamente si fanno, spesso manualmente, solo a fine esercizio allorquando un viaggio genera fatture o corrispettivi che sono però da rinviare in quanto di competenza dell’esercizio successivo; oppure lo stesso per i costi ricevuti. Senza un sistema gestionale molto sofisticato è difficile a fine anno ricalcolare queste riprese pratica per pratica.

Il Sistema ©ADVManager si completa infine con sofisticati strumenti di controllo gestione, che analizzano le pratiche presenti per stato pratica, cliente, fornitore, passeggero, destinazione ed altre chiavi di ricerca e forniscono report commerciali in tempo reale per volumi e redditività, per crediti e debiti.

Per saperne di più contatta ©ADVManager sul sito internet o via email: [email protected]

Consulta: ©ADVManager I Servizi * ©ADVManager L’organizzazione

La Newsletter del Centro Studi ©ADVManager, 08 luglio 2022, n. 69

Francesco Scotti senior advisor, coordinatore

