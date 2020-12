Aitgl, partnership con Arcigay per formare operatori e imprese

Firmato un protocollo di intesa tra Arcigay e Aitgl (Ente Nazionale Turismo Lgbtq+). L’accordo ha l’obiettivo di promuovere e favorire la cultura del rispetto e dell’educazione alle differenze fra gli operatori e le imprese del turismo.

Nell’ottobre 2022 si terrà la 38esima edizione della Convention internazionale per il Turismo Gay e Lesbian Iglta promossa da Aitgl. L’evento, di straordinaria portata, avrebbe dovuto tenersi nel maggio 2020, a seguito di un impegno pluriennale dell’Aitgl per conquistare la manifestazione ambita in tutto il mondo, ma naturalmente non è stato possibile realizzarlo a causa della pandemia.

La Convention Iglta coinvolgerà tutti i più grandi operatori mondiali del settore, giganti come Delta Airlines, Disney, Hilton, Marriott e tanti altri. Per l’Italia è dunque un’occasione importante per sensibilizzare le imprese e le Istituzioni circa l’importanza di aderire ad una diffusa cultura della diversità e del rispetto.

«Omofobia, lesbofobia, transfobia e bifobia sono fenomeni ambientali, radicati nella nostra cultura dominante – dichiara Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay – Per superarli occorre un lavoro di formazione, di dialogo, di confronto: in questo senso il percorso avviato con Aitgl e che porterà nel 2022 all’appuntamento italiano con la Convention internazionale per il Turismo Gay e Lesbian, è un’occasione preziosa, di cui intendiamo valorizzare ogni aspetto».

«Il turismo Lgtbq+ è il più resiliente alla pandemia e, secondo diverse indagini, sarà tra i primi a muoversi appena riprenderemo a viaggiare – afferma il presidente Aitgl, Alessio Virgili – quindi non ci resta che pianificare al meglio in vista dell’appuntamento del 2022. L’impatto economico che può generare la Convention rappresenterà sicuramente una crescita economica e sociale per il nostro Paese».

L’accordo tra Arcigay e AITGL apre le porte a un cammino comune, condiviso in tutti i circoli Arcigay, per adottare le linee guida dell’inclusione e dalla cultura del rispetto anche tra gli operatori turistici territoriali con cui intrattengono rapporti di collaborazione o partnership.

Al fine di rafforzare l’impegno degli operatori locali, Aiglt, inoltre, consentirà, per chi lo desidera, di sottoscrivere una lettera di intenti, ispirata alle linee guida grazie alla quale potranno essere registrati gratuitamente sul portale dell’associazione.