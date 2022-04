AirPlus porta in Italia le corporate card per i viaggiatori d’affari













Innovative soluzioni per i viaggi d’affari da AirPlus International, che lancia in Italia le Corporate Card.

La multinazionale specializzata in soluzioni di pagamento per l’acquisto e l’analisi delle spese aziendali e di viaggio amplia così la propria offerta di prodotti in Italia con soluzioni di pagamento centralizzate (carte di credito lodge e virtuali).

I viaggiatori d’affari potranno utilizzare le AirPlus Corporate Card per pagare tutte le tipologie di spese che dovranno affrontare durante la trasferta grazie al circuito Mastercard, accettato da più di 80 milioni di punti vendita al mondo.

Le aziende potranno dunque contare su un programma di carte corporate attivabile in 15 Paesi europei con un processo completamente digitalizzato. La trasparenza e il controllo sono massimizzati grazie a un portale attraverso cui il gestore del programma può definire in autonomia le assegnazioni delle carte ai singoli dipendenti e i limiti concessi, così come stabilire per quali acquisti online può essere utilizzata la carta, le aree geografiche o i fornitori.

«Il portale permette ai program manager di avere il pieno controllo sull’utilizzo delle carte – spiega Daniele Aulari, country manager di AirPlus in Italia – Ma al tempo stesso garantisce la flessibilità di poterle adeguare alle diverse necessità del momento, della singola trasferta o del viaggiatore, minimizzando il rischio di frodi».

Le carte, inoltre, come tutte le soluzioni di pagamento AirPlus, offrono la possibilità di integrazione dei dati negli Erp e nei sistemi note spese, facilitando i processi di rendicontazione.

I titolari delle AirPlus Corporate Cards potranno avere tutte le spese sott’occhio grazie alla mobile app che fornisce in ogni momento la visualizzazione di tutte le transazioni, così come il credito residuo.