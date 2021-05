AirPlus lancia le virtual card dedicate alle agenzie di viaggi













AirPlus International, società specializzata in sistemi di pagamento corporate, ha lanciato le nuove virtual card destinate ai clienti aziendali e alle agenzie di viaggi. Il prodotto si basa su una nuova piattaforma IT completamente cloud che intende offrire semplicità d’utilizzo, servizi personalizzati e migliore qualità dei dati.

Grazie alle AirPlus Virtual Cards le aziende possono ora gestire i servizi di viaggio e altre spese aziendali. Per farlo, si genera un numero di carta di credito Mastercard limitato a una determinata categoria merceologica, per garantire sicurezza e trasparenza elevate. Gli utenti possono in questo modo utilizzare la carta, in base alle rispettive esigenze, esclusivamente ad esempio per biglietti aerei, prenotazioni alberghiere, ticket ferroviari o acquisti di altro tipo.

Inoltre il cliente può personalizzare ogni carta di pagamento virtuale. Questo include un massimale, un periodo di validità o la limitazione a una determinata valuta. L’integrazione con le principali piattaforme di prenotazione travel permette ai clienti aziendali o alle agenzie di generare una virtual card automaticamente al momento della prenotazione all’interno del sistema, offrendo così un risparmio ulteriore in termini di tempo.

Sono disponibili le seguenti versioni di carte virtuali: AirPlus Virtual Cards Classic per clienti corporate che devono pagare i servizi di viaggio; AirPlus Virtual Cards Procurement, per acquisti B2B e ad hoc, quali materiali da ufficio, licenze software, utenze; AirPlus Virtual Cards Travel Agency, concepita appositamente per l’acquisto dei servizi di viaggio e Mice per le agenzie di viaggi e di organizzazione eventi.

Le nuove AirPlus Virtual Cards si avvalgono di una nuova piattaforma IT completamente cloud. «Abbiamo raggiunto in questo modo una nuova pietra miliare nel progetto di trasformazione digitale più ampio che abbia mai affrontato l’azienda – dichiara Oliver Wagner, chairman of the management board di AirPlus – Siamo molto fieri di esserci riusciti, specialmente considerato il periodo in cui ci troviamo e la pandemia in corso. AirPlus offre, con questa trasformazione, la piattaforma IT più tecnologicamente avanzata dell’intero settore, con molte nuove funzionalità e la possibilità di portare sul mercato innovazioni e novità in maniera ancora più rapida».

Le nuove AirPlus Virtual Cards sono attualmente disponibili, come già la loro precedente versione, in 17 Paesi, tra i quali Italia, Germania, Austria e Svizzera, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Australia.