AirPlus Italia sceglie Cecilia Pantaleo come country manager

Cambio ai vertici per la sede italiana di AirPlus International: dal 1° novembre Daniele Aulari, attualmente country manager Italia, assume il ruolo di director Western Europe di AirPlus International. Al suo posto Cecilia Pantaleo, attualmente associate director new business development di AirPlus Italia.

In AirPlus da quasi un ventennio, nei cinque anni in cui ha guidato la sede italiana di AirPlus Aulari è stato determinante nel consolidare l’Italia come terzo mercato dell’azienda, guidandola nel difficile periodo della pandemia.

«È un onore e anche una grande sfida consolidare e accrescere il valore della nostra azienda – dichiara Cecilia Pantaleo – So di poter contare su un team speciale e preparato e una infrastruttura tecnologica d’avanguardia che consentirà di rafforzare l’approccio innovativo nel corporate payment che AirPlus ha nel proprio Dna».