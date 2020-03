Airlink sospende le operazioni e si sgancia da South African

Airlink, la compagnia aerea domestica e regionale con sede in Sudafrica, ha sospeso tutte le operazioni a partire dallo scorso 26 marzo 2020 a sostegno della procedura di isolamento introdotta in Sudafrica per rallentare e contenere la diffusione di Covid-19.

«Abbiamo intenzione di ripristinare gradualmente un nuovo shedule ottimizzato una volta che il blocco sarà rimosso. Ci atteniamo alle indicazioni del governo e delle autorità sanitarie competenti che, attualmente, hanno stabilito che la durata delle restrizioni sia di 21 giorni. Prevediamo di ricominciare le operazioni il 20 aprile 2020, ma, qualora circostanze impreviste richiedano una modifica a tale data, sarà nostra premura informare i nostri clienti, agenti di viaggi e operatori», ha dichiarato Rodger Foster, managing director e chief executive di Airlink.

Airlink aveva già programmato di operare in modo indipendente utilizzando il proprio codice “4Z” dall’11 giugno 2020, tale data sarà ora anticipata al giorno di ripresa delle operazioni, il 20 aprile 2020.

L’ultima data in cui è stato possibile viaggiare sui voli Airlink con biglietto SAA “083” è stata giovedì scorso, 26 marzo 2020. Successivamente i passeggeri dovranno acquistare un nuovo biglietto su Airlink – 4Z (749).

Dal 26 marzo 2020, i passeggeri prenotati su voli SA8, titolari di biglietti il cui numero inizia con le cifre “083” devono contattare South African Airways per chiedere il rimborso. L’ufficio rimborsi può essere contattato al numero +27 11 978 1786 o via e-mail all’indirizzo onlinerefunds@flysaa.com.

I voli Airlink SA8 non saranno più disponibili dopo il 26 marzo 2020 poichè l’accordo interline tra SAA e Airlilnk è stato temporaneamente sospeso.

Il customer care di Airlink è disponibile nel periodo di blocco durante l’orario di ufficio all’indirizzo customercare@flyairlink.com, per assistere i passeggeri con domande sulle prenotazioni 4Z. Siamo in attesa di ricevere istruzioni da parte delle autorità per poter fornire ulteriore supporto telefonico a clienti e agenti durante il periodo di blocco.

«A nome di Airlink, voglio ringraziare i nostri clienti e i nostri fornitori per la loro pazienza, comprensione, supporto e cooperazione durante questi tempi senza precedenti, in questa sfortunata situazione apocalittica che è totalmente al di fuori del nostro controllo», ha affermato Foster.