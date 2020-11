Airlink, nuova livrea nei cieli del Sudafrica

Airlink ha svelato le sue nuove penne della coda, presentandosi adesso come vettore completamente indipendente. Il nuovo look – con la silhouette di un coloratissimo African Sunbird che si staglia contro un cielo all’alba – è un altro dei recenti cambiamenti, tra cui il nuovo nome dell’azienda, che simboleggia la strategia del vettore, che intende presentarsi come una realtà indipendente: agile, reattiva e finanziariamente solida e libera da qualsiasi richiamo al brand del suo ex partner, South African Airways.

La nuova livrea sarà applicata, nei prossimi mesi, a tutta la flotta di Airlink sucessivamente alla riverniciatura a alla revisione approfondita programmata per ciascun velivolo. Il primo aereo con i nuovi colori prenderà il servizio all’inizio di dicembre, in tempo per le vacanze estive.

«Abbiamo lasciato quel nido e ora invitiamo i nostri clienti vecchi e nuovi a volare con noi mentre Airlink espande la sua rete, collegando e ricollegando persone, comunità, imprese, beni e servizi con i mercati in tutta l’Africa meridionale e oltre – ha spiegato Rodger Foster, amministratore delegato di Airlink – L’indipendenza e la libertà sono le proposte principali: offriamo la libertà del network più ampio e lo schedule più completo in Sudafrica e nell’Africa meridionale, unitamente a comodi collegamenti operati dai nostri partner globali. Stiamo offrendo ai nostri clienti ulteriori servizi gratuiti, come la franchigia bagaglio anche per le attrezzature sportive, il servizio di classe business su voli e-jet selezionati e il catering a bordo».

Airlink ha lanciato frequenze giornaliere su quelle che sono le rotte storicamente più trafficate del Sudafrica (e dell’Africa); Johannesburg–Cape Town e Johannesburg–Durban oltre a Johannesburg–Port Elzabeth e Johannesburg–East London.

Ha inaugurato le prime nuove rotte che collegano Johannesburg con Maputo e con Windhoek e, con il progressivo allentamento delle restrizioni di viaggio nazionali e regionali, ha riavviato i servizi verso i 15 principali centri economici e turistici del Sudafrica.

Airlink, inoltre, opera in Zimbabwe (Harare e Bulawayo), Zambia (Lusaka, Ndola e presto anche Livingstone), Namibia (Windhoek e Walvis Bay), Lesotho (Maseru), Eswatini (Sikhuphe) e Mozambico (Maputo, Pemba, Beira e Vilanculos).

Nei prossimi giorni riprenderà i voli per il Botswana (Gaborone, seguito il mese prossimo da Maun e Kasane) e per il Madagascar a dicembre (Nosy Be, in attesa della riapertura di Antananarivo) mentre quelli per Sant’Elena riprenderanno non appena sarà consentito.