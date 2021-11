Airlink lancia i voucher flessibili per i suoi biglietti aerei













Voucher ad alta flessibilità per la compagnia aerea sudafricana Airlink, che sta offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare voucher riscattabili con biglietti aerei e un’ampia gamma di servizi sul sito proprio web. I voucher sono stati pensati per regali personali e aziendali fino a un valore massimo di 25.000 rand (circa 1.450 euro). Sono validi per 3 anni e possono essere utilizzati più volte fino al raggiungimento del loro valore. Sono inoltre trasferibili e possono essere riscattati con tutte le tariffe Airlink, per tutte le classi di viaggio e per i servizi accessori (ad esempio la franchigia per il bagaglio extra).

«La nostra ricerca di mercato ha dimostrato che la pandemia Covid-19 ha radicalmente alterato il comportamento d’acquisto di viaggio delle persone, che richiedono e apprezzano la flessibilità più di ogni altra cosa – ha spiegato il ceo e managing director di Airlink Rodger Foster – La nostra nuova offerta di buoni regalo è l’ultima delle numerose risposte innovative di Airlink per soddisfare le aspettative dei nostri clienti».

I voucher possono essere adattati alle esigenze dell’acquirente. Possono essere postdatati, personalizzati come regali personali oppure essere utilizzati in combinazione con carte di credito e altre forme di pagamento. Inoltre, possono essere acquistati in qualsiasi momento e, a differenza dei tradizionali programmi frequent flyer delle compagnie aeree, non richiedono ai clienti di guadagnare e accumulare miglia. Inoltre, possono essere intestati a chiunque, e qualsiasi importo residuo può essere utilizzato per viaggi futuri sia dal titolare del buono che da una terza persona.

Per gestire il suo innovativo programma di buoni, Airlink (che serve più di 45 destinazioni in 13 paesi in tutta l’Africa meridionale, il Madagascar e l’isola di Sant’Elena, con una flotta di oltre 50 jet di linea) ha collaborato con Amadeus, il fornitore globale di tecnologia di viaggio e Qwikcilver, un fornitore di soluzioni end-to-end di carte prepagate e regali e di carte regalo.

«Attraverso Qwikcilver abbiamo implementato la nostra soluzione Asset Manager all’avanguardia e con Amadeus, l’abbiamo personalizzata per il programma di voucher di Airlink – ha spiegato Amrish Rau, ceo Pine Labs Limited – Siamo molto orgogliosi di lavorare con Airlink, che è ampiamente considerata la principale compagnia aerea dell’Africa meridionale».

Soluzioni in linea con le nuove istanze dei passeggeri, come ha osservato Maher Koubaa, il vice presidente esecutivo di Amadeus Airlines, Europa, Medio Oriente e Africa: «Con il ritorno dei viaggi, qualsiasi opportunità di aiutare le persone a soddisfare la loro voglia di viaggiare sarà la chiave per garantire la crescita del nostro settore. A questo proposito, siamo felici di lavorare con Airlink per includere il suo programma di buoni nella piattaforma Amadeus Airline. La nostra partnership con Qwikcilver consentirà viaggi più convenienti e flessibili per i clienti di Airlink. Siamo ansiosi di partecipare ad altri progetti innovativi, dato che il nostro ecosistema di piattaforme permette alle compagnie aeree e ai partner come Qwikcilver di collaborare insieme in modo aperto e agile».