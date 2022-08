Airlink, accordo con Federal Airlines per raggiungere i lodge safari

La compagnia aerea sudafricana Airlink e Federal Airlines, principale fornitore del Sud Africa di shuttle per alcuni tra i più importanti lodge safari di lusso dell’Africa, hanno siglato una partnership commerciale volta a garantire collegamenti aerei sostenibili tra gli aeroporti chiave del Lowveld, come Skukuza (SZK) e Kruger Mpumalanga International Airport (KMIA), con i lodge nella Sabi Sand Game Reserve e Northern KwaZulu Natal.

Federal Airlines amplierà il suo servizio di Air Shuttle Transfer per incorporare il Lodge Link di Airlink. e continueranno a fornire connettività ai clienti dei Lodge grazie ai voli operati da Airlink da Johannesburg e Cape Town per SZK e KMIA.

A partire dal 1° settembre 2022, i clienti di Airlink Lodge Link che hanno una prenotazione al Sabi Sands (compresi i voli da Arathusa, Londolozi e tra Skukuza e Nelspruit) viaggeranno con voli della Federal Airlines. Dal 1° ottobre 2022 tutti passeggeri prenotati con Airlink per Phinda, saranno accettati sui voli della Federal Airline.

«Airlink razionalizzerà suoi servizi di Lodge Link per concentrarsi sulla sua attività principale e far crescere la sua vasta rete all’interno dell’Africa meridionale e oltre, mentre affiderà i servizi di shuttle per i Lodg nelle abili mani di Federal Airlines che sono rispettabili specialisti in questo campo. Non abbiamo dubbi che la Federal offrirà ai clienti Airlink lo stesso livello di eccellenza del servizio a cui sono abituati», ha commentato Rodger Foster, ceo e amministratore delegato di Airlink.

Commentando la partnership, Mark Hurst, ceo e Managing Director di Federal Airlines ha dichiarato: «Non vediamo l’ora di ampliare la rete del servizio navetta e offrirla ad Airlink e ai suoi clienti come parte di questa partnership. Il Lodge Link service di Airlink è un’operazione ben nota e consolidata e integrarla nel nostro network assicurerà la fornitura continua del servizio a tutti i partner commerciali e turistici di Airlink in tutto il mondo, agli ospiti e agli attuali partner dei lodge».

“Tutte le prenotazioni di Airlink in essere verranno progressivamente trasferite a Federal Airlines dando priorità a quelle con partenza nelle prime settimane di settembre – sottolinea la nota congiunta – Gli orari di volo originali saranno mantenuti per quanto possibile inalterati. Tutte le prenotazioni in essere, con biglietto o non ancora bigliettate, saranno accettate alla tariffa di Airlink. Per tutti i voli futuri e per eventuali richieste di chiarimento è possibile contattare direttamente Federal Airlines all’indirizzo: [email protected]”.