AirlineRatings, la regina dei cieli è sempre Qatar Airways













Va ancora una volta a Qatar Airways il premio di compagnia aerea dell’anno assegnato da AirlineRatings, che ha stilato la sua consueta Top Twenty 2022. Al vettore qatariota anche il titolo di “Best Business Class”, questo per il quarto anno consecutivo.

Alle spalle di Qatar Airways, al secondo posto si piazza Air New Zeland, insignita anche dei premi di Best Airline in the Pacific, Best Premium Economy e Best Economy. A seguire, nell’ordine, Etihad Airways, Korean Air, Singapore Airlines, Qantas, Virgin Australia, Eva Air, Turkish Airlines, All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways, Virgin Atlantic, Japan Air Lines, JetBlue, Finnair, Emirates, Hawaiian, Air France/Klm, Alaska Airlines e British Airways.

Il premio compagnia aerea dell’anno di AirlineRatings riconosce il meglio che l’aviazione ha da offrire, con particolare attenzione all’innovazione dei prodotti, a un solido network di rotte e alla sicurezza generale. Tutti i premi AirlineRatings vengono assegnati sulla base di rigorosi criteri di valutazione messi insieme da professionisti del settore con una vasta esperienza nel campo dell’aviazione.

Così l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker: «Questi riconoscimenti sono una preziosa conferma di tutto ciò che rappresentiamo come compagnia aerea. Il nostro obiettivo è fornire l’eccellenza e questi titoli dimostrano che continuiamo a guidare il settore mentre i passeggeri sono finalmente tornati a volare. Stiamo espandendo la nostra rete globale, la quale ha superato le 150 destinazioni, e contestualmente abbiamo anche ottenuto importanti risultati finanziari con un profitto di 1,54 miliardi di dollari, confermando il Gruppo Qatar Airways come una compagnia a tutto tondo, estremamente popolare tra i nostri clienti».

AirlineRatings, infine, ha assegnato i suoi award anche a dieci low cost, che elencate in ordine alfabetico sono: Allegiant Air, AirAsia, easyJet (per l’Europa), Jetstar, Flair, Fly Dubai, Ryanair (per l’Europa), Scoot, Southwest e VietJet Air.