Airbus, primo volo di un A380 alimentato al 100% con carburante green













Effettuato il primo volo di un Airbus 380 alimentato al 100% da Saf, il carburante sostenibile per aviazione. Venerdì scorso, 25 marzo, l’MN1, un A380 di prova, è decollato dall’aeroporto di Blagnac, Tolosa, alle 08:43 ed ha volato per circa tre ore, con un motore Rolls-Royce Trent 900 alimentato esclusivamente da Saf.

Un passo epocale per il trasporto aereo, che sta puntando a diventare sempre più sostenibile grazie all’utilizzo di carburanti green, con l’obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2050. Per questo volo sono state usate 27 tonnellate di SAF non miscelato, fornite da Total Energies e prodotte da esteri idro-lavorati e acidi grassi (HEFA), privi di aromatici e zolfo. Un carburante costituito principalmente da olio alimentare usato, così come altri grassi di scarto.

Tutti gli aeromobili Airbus sono attualmente certificati per volare con una miscela al 50% di SAF mescolata con cherosene. L’obiettivo è quello di raggiungere la certificazione 100% Saf entro la fine di questo decennio. Un anno fa, è stato testato un Airbus A350, seguito da un A319neo a corridoio singolo nell’ottobre 2021. L’A380 di questa settimana è quindi il terzo modello di aereo provato ed è lo stesso aeromobile recentemente rivelato come ZEROe Demonstrator di Airbus – un banco di prova volante per le tecnologie future, e strumentale al fine portare sul mercato entro il 2035 il primo aereo a zero emissioni del mondo.

Un secondo volo, con lo stesso aeromobile, è previsto oggi, 29 marzo, da Tolosa all’aeroporto di Nizza, al fine di testare l’uso di Saf durante il decollo e l’atterraggio.