Airbus chiude l’anno con un rimbalzo record degli utili













Airbus archivia il 2021 all’insegna di buoni risultati finanziari chiudendo l’esercizio con un utile netto di 4,2 miliardi di euro rispetto alla perdita di oltre 1,1 miliardi del 2020. Lo scorso anno Airbus ha consegnato 611 aeromobili commerciali e i ricavi sono pari a 52,1 miliardi (in crescita rispetto ai 49,9 miliardi del 2020).

L’Ebit adjusted del colosso aeronautico europeo si attesta intorno ai 4,9 miliardi rispetto 1,7 miliardi del 2020, mentre la liquidità netta arriva a 7,6 miliardi.

Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati finanziari, Airbus ha anche presentato l’outlook per il 2022. Lo scenario previsto, al netto di eventuali problematiche legate alla pandemia, indica 720 consegne di aerei commerciali; un ebit adjusted di 5,5 miliardi.

«Il 2021 è stato un anno di transizione, in cui la nostra attenzione si è spostata dalla navigazione nella pandemia verso la ripresa e la crescita. Grazie alla resilienza e agli sforzi dei nostri team, i clienti e fornitori, abbiamo ottenuto risultati straordinari per l’intero anno – ha dichiarato Guillaume Faury, ceo di Airbus – I solidi dati finanziari riflettono il maggior numero di consegne di aeromobili commerciali, le buone prestazioni delle nostre attività elicotteri e difesa e spazio, nonché i nostri sforzi per il contenimento dei costi e la competitività. L’utile netto record e i nostri sforzi per rafforzare la posizione di cassa netta sono alla base della nostra proposta di reintrodurre il pagamento dei dividendi in futuro. Allo stesso tempo, continuiamo a investire nelle nostre priorità strategiche e nella trasformazione della nostra azienda».

Nel frattempo, la compagnia aerea JetBlue ha firmato un ordine per altri 30 velivoli A220-300. Un nuovo accordo che porta l’ordine fermo del vettore per l’A220-300 a 100 aeromobili. L’accordo porta anche il totale degli ordini per l’A220 a 740 aeromobili.