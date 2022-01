Airbus chiude l’anno con 611 consegne e raddoppia gli ordini













Airbus ha chiuso il 2021 con la consegna totale di 611 aerei commerciali a 88 clienti, aumentando quindi il valore totale rispetto al 202o e segnalando buoni segnali di ripresa per il trasporto aereo, anche grazie a una nuova infornata di commesse.

Nel 2021, in dettaglio, le consegne sono state così suddivise: 50 aeromobili della famiglia A220; 483 velivoli A320; 18 aerei della famiglia A330; 55 jet A350 e 6 aeromobili A380 per un totale di 611 consegne. Nel 2020 erano stati consegnati 566 aeromobili. Il 30% delle consegne è stato effettuato nella regione Asia-Pacifico; il 29% a vari lessors; il 17% in Europa e il 16% in Nord America. Solo il 5% e il 2% del totale sono state consegne destinate rispettivamente ad Africa e America Latina.

Rispetto agli ordini, invece, l’A220 si è aggiudicato 64 nuovi ordini e diversi impegni di alto profilo da parte di alcuni dei principali vettori del mondo. La famiglia A320neo si è aggiudicata 661 nuovi ordini. Nel segmento dei widebody, Airbus ha ottenuto 46 nuovi ordini lordi, tra cui 30 A330 e 16 A350, di cui 11 per l’A350F appena lanciato, che ha ottenuto anche 11 ulteriori impegni. Alla fine del 2021, il portafoglio ordini di Airbus è stato di 7.082 aeromobili.

Crescono le consegne e anche gli ordini quindi che raddoppiano da 268 nel 2020 a 507 nel corso dello scorso anno.

Nel frattempo, a inizio anno, Airbus ha firmato un contratto di acquisto con Azorra per 22 aeromobili della Famiglia A220, di cui 20 A220-300 e due ACJ TwoTwenty. Azorra è un locatore di aeromobili con sede a Fort Lauderdale, in Florida, che si concentra su aeromobili executive, regionali e di medie dimensioni.

«I risultati ottenuti nel 2021 dai nostri aerei commerciali riflettono l’attenzione e la resilienza dei nostri team Airbus, dei clienti, dei fornitori e delle parti interessate in tutto il mondo, che si sono uniti per ottenere questi importanti risultati – ha ricordato Guillaume Faury, chief executive officer di Airbus – L’anno trascorso ha visto ordini significativi da parte dei vettori di tutto il mondo, segnalando la fiducia nella crescita sostenibile dei viaggi aerei post-Covid. Anche se le incertezze rimangono, siamo sulla buona strada per aumentare la produzione nel corso del 2022 per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Allo stesso tempo, stiamo preparando il futuro dell’aviazione, trasformando le nostre capacità industriali e implementando la tabella di marcia per la decarbonizzazione».

Nel 2021 circa il 25% degli aeromobili commerciali è stato consegnato utilizzando il processo stabilito di “e-delivery”, permettendo ai clienti di ricevere i loro aeromobili con un minimo spostamento dei loro team. Lo scorso anno, inoltre, Airbus ha raddoppiato gli ordini lordi rispetto al 2020 con 771 nuove vendite (507 nette) in tutti i programmi e segmenti di mercato.