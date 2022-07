Airbnb vieta i party nelle case in affitto













Airbnb rende permanente il divieto per i clienti di organizzare feste nelle case in affitto in tutto il mondo.

Il divieto era stato introdotto in via temporanea nel 2020, durante la pandemia. Secondo la piattaforma di affitti brevi, da quando la restrizione è in essere, si sono quasi dimezzate le segnalazioni.

“Riteniamo che esista una correlazione diretta tra la nostra attuazione della politica sui party nell’agosto 2020 e un calo del 44% su base annuale del tasso di segnalazioni delle feste in casa – si legge in una nota dell’azienda americana – Il divieto è stato ben accolto dalla nostra comunità di host e abbiamo ricevuto feedback positivi”.

L’anno scorso, comunque, circa 6.600 ospiti sono stati sospesi dal servizio per aver violato il divieto di festa.

Nonostante sia stata introdotta questa misura, Airbnb ha eliminato il limite delle 16 persone nelle proprietà in affitto. Una misura presa per questioni di salute e sicurezza prima dell’introduzione dei vaccini Covid-19.